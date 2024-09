Alexandre Siqueira tem57,6% dos votos e lidera com folga a disputa em Tucuruí

A mais recente pesquisa eleitoral realizada no município de Tucuruí aponta um cenário favorável para a reeleição do atual prefeito da cidade, Alexandre Siqueira (MDB). Segundo o levantamento realizado pelo Instituo Skala, divulgado nesta segunda-feira, 23 de setembro, Alexandre Siqueira (MDB) lidera a corrida eleitoral com ampla vantagem sobre seus adversários, com 57,6% das intenções de votos estimulados, mais do que o dobro da segunda colocada, Eliane Lima, do Solidariedade, que registra apenas 28,3%. Em terceiro lugar, aparece Claudiney Furman (PRTB), com 3,2%, seguido de Sancler Ferreira (PRD), com 0,9%. Os que não souberam responder ou disseram que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 10%.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-06729/2024. Com margem de erro de 3,5% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 12 e 14 de setembro de 2024, e contou com a participação de 569 entrevistados, em todos os bairros do município e nas comunidades da zona rural.

Candidato Alexandre Siqueira (MDB) tem mais que o dobro das intenções de voto da segunda colocada (Divulgação)

A ampla vantagem de Alexandre Siqueira (MDB) é resultado da aprovação da gestão do MDBista à frente da Prefeitura de Tucuruí. O levantamento mostra que 64% dos eleitores aprovam a gestão de Alexandre Siqueira, o que reflete diretamente a capacidade do candidato de entregar resultados, assim como atender às expectativas da população. Em alguns bairros da cidade, como o Jardim Marilucy e Parque Buritis, a aprovação chega a impressionantes 86,7%, consolidando a popularidade de Alexandre em diversas áreas.

O cenário eleitoral em Tucuruí reflete não apenas a popularidade do atual prefeito, mas também a confiança da população no trabalho de Alexandre Siqueira, que consolida-se cada vez mais como preferido do eleitorado.