Com 62,8% das intenções de votos, pesquisa aponta reeleição de Alexandre Siqueira em Tucuruí

A mais nova pesquisa eleitoral realizada no município de Tucuruí aponta para uma possível reeleição de Alexandre Siqueira (MDB). Com uma impressionante vantagem sobre os concorrentes, Siqueira aparece como o favorito na disputa eleitoral. O levantamento do Instituto Gauss, feito entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, reflete o alto grau de aprovação da gestão municipal do candidato do MDB, com 62,8% das intenções de votos estimulados.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-05279/2024. Com margem de erro de 4% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento contou com a participação de 750 entrevistados, que foram ouvidos em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Os números mostram um panorama detalhado das intenções de votos, assim como a percepção dos eleitores sobre a administração pública no município. Com 62,8% das intenções de votos, Alexandre Siqueira está em uma posição de conforto rumo à reeleição, demonstrando a confiança que a população deposita em sua gestão.

Alexandre Siqueira tem alto nível de aprovação na gestão municipal e caminha rumo à reeleição em Tucuruí (Foto: Milton Costa)

A liderança do candidato é expressiva em praticamente todas as faixas etárias, com destaque para os eleitores acima de 60 anos, entre os quais Siqueira atinge 77,19% de apoio. A popularidade do atual prefeito é igualmente elevada entre os eleitores que concluíram o primeiro e o segundo grau, além do ensino superior, com mais de 60% das intenções de votos.

A candidata Eliane Lima, do Solidariedade, aparece na segunda colocação, com 27,73% das intenções de votos estimulados. Já o terceiro colocado, Claudiney Furman (PRTB), alcança apenas 2%, e não representa uma ameaça significativa para os dois primeiros candidatos. Votos brancos, nulos e que não souberam responder correspondem a 7,47%.

APROVAÇÃO

O levantamento comprova que a popularidade de Alexandre Siqueira não se restringe a um único grupo social ou faixa etária. O candidato conta com uma forte aceitação entre eleitores de diversas idades e níveis de escolaridade. Na faixa etária de 35 a 59 anos, que corresponde à maior parte da força de trabalho, Siqueira atinge 64,39% das intenções de voto.

Os números indicam, ainda, que o prefeito tem conseguido equilibrar sua gestão para atingir eleitores de diferentes perfis, refletindo uma gestão eficiente que agrada tanto aos jovens quanto aos mais velhos, assim como eleitores com maior e menor escolaridade.

Os dados da pesquisa apontam para uma vitória consolidada do atual prefeito, Alexandre Siqueira (MDB), que em 2020 foi eleito prefeito de Tucuruí com 18.104 votos. Em quase quatro anos de mandato, fez grandes transformações na cidade nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico e segurança pública.

*Pesquisa registrada sob o número PA-05279/2024, realizada pelo Instituto Gauss, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, com 750 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.