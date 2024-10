Alexandre Buchacra (MDB) lidera com 51,7% dos votos válidos em Capanema

A reta final da corrida eleitoral no município de Capanema vem ganhando destaque para Alexandre Buchacra, do MDB. O mais recente levantamento realizado pelo Instituto Doxa Pesquisas, entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro de 2024, aponta Alexandre Buchacra (MDB) na liderança com 51,7% dos votos válidos. Claudionor Moreira (PP) ocupa o segundo lugar com 38,4%, seguido por Zé Emídio (PL), com 9,9%.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-06202/2024. Com margem de erro de 4,9% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento contou com a participação de 400 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Pesquisa do Instituto Doxa aponta Alexandre Buchacra (MDB) à frente da disputa pela prefeitura do município (Bianca Viegas)

Na questão estimulada, Alexandre Buchacra (MDB) mantém a liderança com 43% das intenções de voto. Já Claudionor Moreira (PP) aparece na segunda colocação, com 32%. Zé Emídio (PL) pontua 8,3%. O que não souberam responder somaram 12,7%, enquantos os brancos e nulos correspondem a 4%.

Em relação à aprovação do atual prefeito do município, Chico Neto (MDB), o levantamento apontou que 77,5% dos eleitores aprovam o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos oito anos pelo MDBista, o que pode ter impacto na dinâmica eleitoral de Capanema.

* Pesquisa registrada sob o número PA-06202/2024, realizada pelo Instituto Doxa, entre os dias 27 de setembro e 2 outubro de 2024, com 400 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%. Contratante: Fernanda Dayanne Cristo dos Santos, inscrita no cpf 886.022.812-34.