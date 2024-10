Alepa sediará Encontro Regional Interlegis em novembro

No próximo dia 04 de novembro, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) sediará o Encontro Regional Interlegis, que terá como destaque palestras voltadas ao desenvolvimento sustentável, incluindo a abordagem da utilização de inteligência artificial na pauta ambiental, especialmente entre municípios. As inscrições devem ser realizadas na página do Interlegis: https://www12.senado.leg.br/interlegis/buscarevento?id=1367

O encontro acontecerá um ano antes da realização da COP 30 na capital paraense e pretende capacitar servidores dos legislativos municipais e agentes políticos do Pará. A abertura oficial será realizada pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), e contará com a saudação do Senador Jader Barbalho (MDB).

Entre as palestras, o Planejamento Estratégico na Gestão Legislativa, ministrada pela secretária legislativa da Alepa, Rebecca Hesketh; A importância do Interlegis para o Avanço do Legislativo com Economia de Custos, com Nilo Bairros, coordenador do programa Interlegis e Relações Institucionais.

No período da tarde, serão realizadas as oficinas Sustentabilidade e Administração Pública: Alinhamento Estratégico para COP30, com a consultora legislativa do Senado Federal Karin Kassmayer; e IA Verde: Inteligência Artificial e Sustentabilidade, com Tadeu Sposito do Amaral, coordenador de mídias digitais do Senado Federal.

O Encontro Interlegis será presencial no Palácio da Cabanagem, sede do Poder Legislativo Estadual em Belém.