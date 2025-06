Alepa sediará Encontro Nacional de Presidente de Comissões de Meio Ambiente do Legislativo Estadual

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), por meio da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável (CMA), realizará o Encontro Nacional de Presidentes de Comissões de Meio Ambiente do Legislativo Estadual do Brasil nesta quinta-feira (05), a partir das 9 horas. O evento é idealizado pela CMA da Alepa e tem o objetivo de promover um intercâmbio das ações em andamento nas Casas Legislativas do Brasil sobre o meio ambiente.

O Pará se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e a CMA do Poder Legislativo trabalha para compreender o planejamento de órgãos ligados à defesa do meio ambiente e as medidas para conter os impactos ambientais. As instituições têm um papel fundamental em minimizar os efeitos negativos ao meio ambiente.

O evento marca também o Dia Mundial do Meio Ambiente e a participação das Assembleias Legislativas é uma ótima oportunidade para discutir questões relevantes sobre o meio ambiente. A atuação das Assembleias Legislativas é essencial para criar e fortalecer a legislação ambiental no Brasil.

“Teremos a presença de vários líderes que enriquecerão as discussões. Será um encontro de sucesso e com ideias inovadoras para a proteção do meio ambiente”, destaca a deputada Maria do Carmo (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável do Palácio Cabanagem.

“Nossa ideia é de abordar as questões que envolvem todos os biomas brasileiros. Ter a presença de deputados estaduais de diferentes regiões certamente trará uma diversidade de perspectivas e experiências valiosas para a conversa”, completa a parlamentar.