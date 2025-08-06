Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Alepa realiza a primeira sessão ordinária do 2° período legislativo

Sessão ocorreu na última terça-feira (05), no plenário Newton Miranda

Conteúdo sob responsabilidade da Alepa
fonte

O presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), estava presente na sessão (Foto: Ozeas Santos)

Os deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) retomaram as atividades no plenário Newton Miranda após o recesso legislativo legalmente previsto no regimento interno da Casa de Leis do Estado. O fim da pausa regimental das sessões e reuniões das comissões marca o início do segundo semestre no parlamento do Pará, com a abertura da sessão, na manhã da última terça-feira (05).

O presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), destacou que o Poder Legislativo retoma as atividades parlamentares com um foco ainda maior na aprovação das proposições que atendam às necessidades de todos os cidadãos paraenses.

VEJA MAIS

image Alepa aprova decretos legislativos que reestruturam cargos no Poder Legislativo do Pará
Aprovações ocorreram na última terça-feira (24), na Alepa

''A alta produtividade da Alepa nos últimos períodos tem a ver com a necessidade de responder aos anseios da população, que eu considero uma obrigação da Casa, e é isso que seguiremos fazendo, priorizando pautar os projetos apresentados pelos deputados e, também, de outros poderes, como os que são encaminhados pelo Poder Executivo'', frisou o parlamentar.

Chicão ressaltou que o Estado do Pará já vive a imensa expectativa para sediar a Conferência do Clima da ONU sobre mudanças climáticas, que acontecerá em novembro, em Belém.

''Estamos na contagem regressiva para a COP 30 e as preparações para este grande evento chegam à reta final. Por causa da Conferência, inclusive uma comissão de parlamentares deve se deslocar para agendas nas diversas regiões do estado a fim de coletar sugestões e outras demandas que a Alepa possa apresentar durante a programação'', finalizou o presidente Chicão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

sessão

períodolegislativo

aleparadar

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda