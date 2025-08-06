Alepa realiza a primeira sessão ordinária do 2° período legislativo

Os deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) retomaram as atividades no plenário Newton Miranda após o recesso legislativo legalmente previsto no regimento interno da Casa de Leis do Estado. O fim da pausa regimental das sessões e reuniões das comissões marca o início do segundo semestre no parlamento do Pará, com a abertura da sessão, na manhã da última terça-feira (05).

O presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), destacou que o Poder Legislativo retoma as atividades parlamentares com um foco ainda maior na aprovação das proposições que atendam às necessidades de todos os cidadãos paraenses.

''A alta produtividade da Alepa nos últimos períodos tem a ver com a necessidade de responder aos anseios da população, que eu considero uma obrigação da Casa, e é isso que seguiremos fazendo, priorizando pautar os projetos apresentados pelos deputados e, também, de outros poderes, como os que são encaminhados pelo Poder Executivo'', frisou o parlamentar.

Chicão ressaltou que o Estado do Pará já vive a imensa expectativa para sediar a Conferência do Clima da ONU sobre mudanças climáticas, que acontecerá em novembro, em Belém.

''Estamos na contagem regressiva para a COP 30 e as preparações para este grande evento chegam à reta final. Por causa da Conferência, inclusive uma comissão de parlamentares deve se deslocar para agendas nas diversas regiões do estado a fim de coletar sugestões e outras demandas que a Alepa possa apresentar durante a programação'', finalizou o presidente Chicão.