Alepa inicia em Bragança o "Projeto Itinerância COP30" para debater justiça climática

Iniciativa promove ações de formação e coletar propostas da sociedade para a 30ª Conferência das Partes

Conteúdo sob responsabilidade da Alepa
fonte

Autoridades participam do "Projeto Itinerância COP30", em Bragança (Celso Lobo)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou o "Projeto Itinerância COP30" no município de Bragança, no dia 13 de agosto. A iniciativa, liderada pelo presidente da Casa, deputado Chicão (MDB), tem como objetivo promover ações de formação e coletar propostas da sociedade para a 30ª Conferência das Partes (COP30), que será sediada em Belém em novembro de 2025. 

Segundo o presidente Chicão, o projeto nasceu da necessidade de levar as discussões para além da capital e construir uma pauta com base na realidade de cada região do estado. "A itinerância é necessária porque é uma oportunidade de colhermos, de diferentes locais, ricas contribuições para mostrar uma pauta positiva durante a COP30”, afirmou.

A programação em Bragança foi aberta com a palestra "Justiça Climática e Rebatimentos para os Povos Tradicionais da Amazônia", ministrada por Marisa Lima, mestra e doutoranda que atua na Secretaria de Estado da Mulher (Semu) e é professora da Fundação Escola do Poder Legislativo (Felepa).

Durante a palestra, foi destacado que a justiça climática propõe enfrentar não apenas o aquecimento global, mas também as injustiças estruturais que o agravam, articulando meio ambiente, Direitos Humanos e justiça social. A abordagem reconhece que os efeitos da emergência climática são desiguais, atingindo com mais força os mais pobres, populações racializadas, mulheres, crianças e comunidades tradicionais. 

Para Marisa Lima, a iniciativa é estratégica. “Falar de Justiça Climática representa uma oportunidade de retirar o debate de Belém e levá-lo para as 12 regiões de integração. Trazer o assunto é mostrar como ele é na prática, para que a população entenda que o tema impacta sua vida diariamente”, ressaltou a palestrante.

Presente no evento, o prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, elogiou a ação. “O projeto itinerante COP30 da Alepa vem para nos ajudar na execução de ações que atendem à nossa região”, destacou.

O presidente da Câmara Municipal de Bragança, vereador Júnior do Pneu, agradeceu a escolha da cidade para sediar a abertura do projeto. “Bragança se sente privilegiada em receber o trabalho da Alepa. As palestras têm um significado importante e colaboram ainda mais para o nosso desenvolvimento. Meus agradecimentos à Alepa, em especial ao deputado Chicão”.

A agenda do dia também incluiu a palestra da secretária legislativa da Alepa, Rebecca Hesketh, sobre “O papel do legislativo na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Segundo ela, “as ações legislativas garantem que os ODS sejam agregados nas leis e políticas públicas, além da atuação na fiscalização do Poder Executivo, colaborando para a participação da sociedade civil”.

O primeiro dia do projeto contou ainda com a presença dos deputados estaduais Zeca Pirão, Iran Lima e Renato Oliveira, todos do MDB, além de vereadores de 12 municípios da região e do ex-prefeito de Bragança, Raimundo Oliveira. 

.
