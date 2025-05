Alepa estreia série 'Destino Pará' com episódio especial sobre Benevides, o berço da liberdade

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), por meio da Fundação de Rádio e TV, lançou nesta semana a série Destino Pará, uma produção audiovisual que tem como objetivo valorizar os municípios paraenses, suas histórias, belezas naturais, potencialidades econômicas e culturais. A estreia acontece com um episódio especial sobre Benevides, cidade símbolo da liberdade e do crescimento na Região Metropolitana de Belém.

O projeto, idealizado pela Fundação Rádio e TV da Alepa, levará os paraenses a conhecerem de forma leve, informativa e sensível as riquezas do estado. Nesta primeira fase, além de Benevides, a série contará com episódios dedicados a Santa Bárbara, Santarém, Marituba, à região do Marajó e outros municípios estratégicos do Pará. Cada episódio traz imagens marcantes, entrevistas com historiadores, moradores e representantes locais, além de depoimentos do presidente da Alepa, deputado Chicão, que reforça o papel do parlamento no desenvolvimento regional.

Em Santa Bárbara, o público será levado a conhecer a beleza dos igarapés, trilhas e balneários que transformam o município em um paraíso natural na grande Belém. Já Santarém, no oeste do estado, mostra suas praias de água doce, a força do turismo sustentável e a tradição cultural do povo tapajoara. No arquipélago do Marajó, a série vai apresentar a riqueza da cerâmica marajoara, a produção de queijo de búfala e o convívio com a biodiversidade única da região. Em Marituba, a história da antiga fazenda da Pirelli e sua transformação no refúgio de vida silvestre mostra como o município se reinventa em sintonia com o meio ambiente.

O episódio de estreia apresenta Benevides como um território que carrega uma marca histórica poderosa: foi uma das primeiras cidades do Brasil a abolir a escravidão, em 1884 — quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea. A produção retrata a trajetória da cidade, desde os tempos da Colônia Agrícola Nossa Senhora do Carmo até sua transformação em polo industrial e ambiental.

Para o presidente da Alepa, deputado Chicão, Destino Pará é mais do que uma série: é um instrumento de valorização do povo paraense. “Benevides é símbolo de coragem, progresso e identidade. Com esta série, mostramos que o parlamento paraense também atua para fortalecer a memória, o desenvolvimento e o orgulho de cada município do nosso estado”, afirmou o presidente em sua participação no episódio.

A coordenadora geral da Assessoria de Imprensa e Divulgação (AID) da Alepa, Alda Dantas Tocantins, explica que a série também integra o calendário de ações comemorativas da Casa. “Essa série é parte de um esforço coletivo para enaltecer o Pará com sensibilidade e informação. Cada episódio é pensado para emocionar, educar e reforçar a conexão entre o povo paraense e sua história”, destacou.

Já a presidente da Fundação de Rádio e TV da Alepa, Haynna Hálex, responsável pela direção estratégica do projeto, reforçou o caráter multiplataforma e pedagógico da série. “Destino Pará nasce com o compromisso de levar ao público, em linguagem acessível e envolvente, a grandiosidade do nosso estado. Começar com Benevides é uma forma de reconhecer um povo que carrega no DNA a luta pela liberdade e o espírito de transformação”.

Com episódios de até 10 minutos, a série Destino Pará será exibida na TV Alepa, Rádio Alepa FM, Rádio Web Alepa, YouTube e redes sociais oficiais. O público também poderá acompanhar o especial no canal do YouTube. O conteúdo será atualizado regularmente, trazendo novos municípios e mais histórias que mostram um Pará diverso, forte e cheio de possibilidades.