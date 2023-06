Alepa: deputado Chicão recebe o novo superintendente da Sudam, Paulo Rocha

Na última terça-feira (30), o deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), recebeu na sala da presidência uma importante comitiva para discutir parcerias voltadas ao desenvolvimento da Amazônia. O encontro contou com a presença do novo superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha, além do chefe da Casa Civil, Luziel Guedes, e o secretário de educação, Rossieli Soares.

O principal tema abordado durante a reunião foi a preparação para a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, (COP-30), que ocorrerá em Belém. O evento, de relevância global, tem como objetivo discutir estratégias e medidas para a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. O encontro entre o deputado Chicão e o superintendente Paulo Rocha demonstra o empenho da Assembleia Legislativa do Pará em buscar parcerias para fortalecer as ações relacionadas ao tema.

O Deputado Chicão destacou a importância da parceria entre a Assembleia Legislativa do Pará e a Sudam para o desenvolvimento da região amazônica."Nós precisamos unir esforços para promover um desenvolvimento sustentável, que concilie o crescimento econômico com a preservação ambiental. A COP-30 será uma excelente oportunidade para discutirmos e firmarmos novas parcerias que contribuam com esse objetivo", ressaltou o parlamentar.

Durante a reunião, o deputado Chicão desejou sucesso ao novo superintendente da Sudam, Paulo Rocha, em sua nova empreitada. A expectativa é que a cooperação entre a Assembleia Legislativa do Pará e a Sudam resulte em avanços significativos para o Pará, com iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia.

A COP-30, que será sediada em Belém, representa uma oportunidade única para o estado do Pará e para toda a região amazônica. A conferência internacional reunirá líderes, especialistas e representantes de diversos países para debater soluções e traçar estratégias de conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A Assembleia Legislativa do Pará se posiciona como um importante agente na busca por soluções que conciliem a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. A parceria firmada com a Sudam reforça o compromisso do Deputado Chicão e de toda a Assembleia Legislativa em contribuir com a construção de um futuro sustentável para a Amazônia.

Sudam lança consulta pública para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia lançou a consulta pública para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) referente ao quadriênio 2024-2027. O prazo para envio de contribuições é até 7 de junho.

O fortalecimento da governança do PRDA faz parte de projeto de parceria entre Sudam e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que tem como objetivo impulsionar a capacidade técnica e institucional da autarquia.

Com a consulta, a Sudam quer ampliar a participação da sociedade civil e outras organizações no processo de formulação do Plano, instrumento que orientará as políticas públicas na Amazônia Legal para reduzir desigualdades regionais, promover o crescimento econômico, a geração de renda e melhorar a qualidade de vida da população amazônica.

A Assembleia Legislativa do Pará, por meio do seu presidente, deputado Chicão (MDB), é parceira da instituição apoiando a iniciativa e colaborando na divulgação das ações.

Os interessados em participar da consulta pública devem encaminhar as contribuições acessando o link: https://forms.office.com/r/fdttWsJfDq

Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato com a Sudam pelo e-mail: cgpla@sudam.gov.br