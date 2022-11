Eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar na região Norte, Alcoa recebe prêmio em Belém

Eleita a terceira melhor empresa de médio porte para se trabalhar na região norte e a 29ª em todo o Brasil, a Alcoa recebeu o reconhecimento GPTW (Great Place to Work) em parceria com a revista Época Negócios. O prêmio foi entregue em Belém, no Pará, na última terça-feira (8). Este é o segundo ano consecutivo que a mineradora conquista esta certificação.

Em 2022, a pesquisa foi feita com mais de 4 mil empresas nas diversas regiões do nosso país. Todas passaram pelo mesmo processo, que incluiu entrevistas e pesquisas com os funcionários, para entender um pouco mais da cultura do que fazem sobre ações e práticas de gestão de pessoas. Apenas 12 empresas participaram da solenidade de premiação, entre elas a Alcoa.

A certificação leva em conta a credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem (75% da pontuação). Também foram avaliadas as práticas e políticas implementadas para os colaboradores (25%). A Alcoa subiu de 85 para 88 na pontuação geral da pesquisa e, de 63 para 74, no E-NPS, índice que mede o nível de lealdade dos colaboradores.

Entre as muitas boas práticas da Alcoa, reconhecidas pelos seus colaboradores e colaboradoras, estão os programas de desenvolvimento e planos de carreira bem definidos, além dos investimentos para tornar as operações mais inclusivas para todos e todas.

Essa premiação vem se somar a outras recebidas este ano. A Alcoa foi a 3ª Melhor em Minas Gerais, e a Melhor Empresa para Trabalhar no Maranhão, ambos entre as empresas de grande porte e todos pelo GPTW.

A Alcoa também foi selecionada como uma das 38 melhores empresas para a população LGBTI+ trabalhar, pela Human Rights Campaing Foundation (HCR), em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas LGBTI+, e reconhecida como destaque do setor de Mineração em pesquisa de Diversidade e Inclusão do Instituto Ethos.

Para Haline Aquino, representante da GPTW, foi um orgulho ter a Alcoa na premiação representando a região e sendo uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

“Estamos aqui não só para celebrar e reconhecer vocês, mas para tornar exemplos para o nosso país, como empresas que realmente se preocupam com as pessoas e isso faz com que as empresas sejam mais rentáveis e melhores para o mundo. Que bom que estamos de volta ao modelo presencial, uma vez que todos nós passamos por dificuldades nas empresas nos últimos anos. Algumas ainda se recuperam, outras deram uma grande reviravolta em seus negócios, na gestão de pessoas com maior flexibilidade e adaptabilidade criando modelos e novas dinâmicas”, diz.

Base de valores sólidos e excelência nos serviços são os principais diferenciais da companhia (Divulgação/Alcoa)

De acordo com Emerson Rocha, gerente de relações governamentais da Alcoa, a premiação é muito importante por consagrar a operação baseada em cuidar das pessoas e representa todo o esforço dos funcionários.

“É um imenso orgulho para a Alcoa estar aqui representando colaboradores que estão há quase 1 mil km de distância de Belém, dentro dessa imensidão do nossos Pará, no município de Juruti. Sabemos do desafio que é operar na Amazônia, sabemos também das oportunidades e responsabilidades que temos com isto. Para uma empresa como a Alcoa, que trabalha no coração da Amazônia precisamos estar integrados aos valores da comunidade, assim como temos consciência da nossa responsabilidade social e ambiental. Trazemos isso não só na nossa operação, mas junto com a população de Juruti”, afirma.

Em Juruti, município de aproximadamente 60 mil habitantes, às margens do Rio Amazonas, a Alcoa opera há mais de uma década e emprega cerca de 500 funcionários diretos e 2 mil indiretos, dos quais 90% paraenses, 50% de Juruti e 25% são mulheres

Sobre a Alcoa

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há mais de 130 anos.

A companhia segue impulsionada pelos seus valores – agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar das pessoas e liderar com coragem. No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.