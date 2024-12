Albras é eleita a 4ª melhor empresa para trabalhar na região Norte

A Albras, maior produtora de alumínio primário do Brasil, acaba de ser reconhecida como a quarta melhor empresa para se trabalhar na região Norte do país, segundo o ranking da consultoria de alcance global Great Place to Work (GPTW) – uma das mais renomadas internacionalmente no que diz respeito à certificação de empresas que investem na construção de um ambiente de trabalho positivo e engajador.

O anúncio foi feito durante um evento presencial realizado em Manaus (AM), no dia 28 de novembro, que reuniu representantes de diversas empresas de outros estados que também concorreram na mesma categoria. A certificação é fruto da avaliação positiva dos empregados, que participaram voluntariamente da pesquisa realizada em maio deste ano.

“Com quase quatro décadas de operação, a Albras reforça seu compromisso com as melhores práticas de gestão de pessoas, sempre buscando criar um ambiente de trabalho de excelência e confiança. Esse reconhecimento servirá como base para aprimorar ainda mais nossas políticas e práticas internas, sempre focando na melhoria contínua do nosso clima organizacional. A segurança e o bem-estar de nossos empregados são prioridades para nossa empresa”, comenta Luiz Roberto Silva Junior, CEO da Albras.

Resultado de uma joint venture entre a Hydro e a NAAC, a Albras conta com 3.300 empregados diretos e indiretos e possui uma longa tradição de destaque em pesquisas de clima organizacional no segmento industrial.

GPTW é uma das mais renomadas consultorias internacionais (Divulgação/Hydro)

Sobre a Albras

A Albras é a maior produtora de alumínio primário no Brasil e desde 1985, alimenta os mercados interno e externo com lingotes de alta pureza. A Hydro é a principal acionista da empresa, com 51% das ações dessa joint venture. O outro acionista é a NAAC - Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd., formada por um consórcio de empresas japonesas, tradings, consumidores e fabricantes de produtos de alumínio.