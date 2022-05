Entenda as vantagens do manejo florestal sustentável para a Amazônia

Na Amazônia, muitas atividades econômicas têm como origem os recursos oriundos da natureza, como o setor madeireiro. A grande variedade de espécies vegetais que cobrem os mais de 5 milhões de km² da floresta na região se tornaram importantes matérias-primas no mercado, favorecendo a exploração predatória. Hoje, as indústrias madeireiras promovem e investem cada vez mais em práticas de manejo sustentável para que a floresta seja um ativo de geração de emprego e renda aliado da conservação ambiental.

O manejo florestal sustentável tem como objetivo o uso racional dos recursos naturais, propiciando a retirada de produtos madeireiros e não madeireiros com respeito aos mecanismos de sustentação do ambiente. Para isso, conhecimentos técnicos e científicos são empregados para favorecer a atividade. Um desses mecanismos é o inventário florestal que permite a quantidade de árvores e a qualidade das árvores presentes em um território, indicando espécies, sua distribuição e dados sobre seu ciclo de vida.

Com essas informações, é possível planejar a exploração com menos impactos ambientais. Por exemplo, em um hectare onde, em média, há de 400 a 500 árvores, apenas cerca de cinco ou seis são retiradas por meio do manejo florestal. “A gente tira aquelas árvores que já estão maduras e que cumpriram suas funções iniciais de reprodução. Outro benefício fundamental é a absorção desse carbono porque se ela morresse na floresta ela emitiria esse carbono para a atmosfera. Então, a produção madeireira garante que você retire com o menor impacto possível, promova economia florestal e mantendo a floresta em pé”, pontua Derick Martins, diretor técnico da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex).

Derick Martins pontua ainda que, apesar da retirada de matéria-prima ser menor, as indústrias que atuam com essa prática não perdem em competitividade e cumprem requisitos cada vez mais importantes para o mercado global. Um ponto favorável ao setor é que o manejo florestal sustentável é realizado em acordo com o ciclo de corte, ou seja, uma área onde foram retiradas árvores hoje só será explorada novamente no próximo ciclo de 30 anos.

Além disso, segundo um estudo do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e agrícola (Imaflora), o estado do Pará tem hoje cerca 18 milhões de hectares de florestas públicas onde é possível a concessão que viabilizariam o crescimento da atividade. “A demanda atual do estado é em torno de 3 milhões de m³ de madeira por ano. Essa quantidade de floresta permitiria que nós produzíssemos até 6 milhões de m³ por ano de forma indefinida, ou seja, teria madeira com qualidade e quantidade para suprir e abastecer o mercado florestal madeireiro”, destaca.

O compromisso com a sustentabilidade em seus aspectos ambiental e econômico está presente em outras ações das indústrias madeireiras. Há 41 anos, por exemplo, a Aimex atuou pela proibição da exportação de madeira em toras, incentivando assim a verticalização no estado. Já atualmente, o setor investe na adoção do mecanismo denominado Verificação de Transparência da Origem (VTO), que agrega informações sobre questões ambientais e trabalhistas importantes para a cadeia produtiva da madeira.

“Nós estamos ampliando essa ferramenta, disponibilizando para os associados da Aimex para que o importador que compre lá fora tenha certeza que a madeira está vindo de origem legal e sustentável, ou seja, está vindo de projetos de manejo florestal com toda a rastreabilidade, desde a floresta até chegar no consumidor final”, pontua Derick Martins.

