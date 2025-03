Agropalma reduz consumo de água em 25% e reforça compromisso com a sustentabilidade

Ao operar em dois cenários ambientais contrastantes, nos estados do Pará e de São Paulo, a Agropalma, empresa brasileira reconhecida mundialmente como referência na produção sustentável de soluções com óleo de palma, adota estratégias específicas para cada realidade.

Em São Paulo, estado densamente povoado e propenso à escassez de água, a refinaria da Agropalma em Limeira busca inovar continuamente para minimizar seu consumo e aumentar sua reutilização. Tanto que a empresa reduziu seu uso total na unidade de 153.743 m³ (2019) para 131.274 m³ (2023) - queda de 15% em termos absolutos e de 25% em relação à produção. Além disso, a companhia aperfeiçoou o sistema de tratamento de efluentes com a instalação de um grande decantador, de forma a garantir que a água descartada esteja mais limpa e não contamine os córregos locais.

Já nas plantações localizadas no Pará, onde a escassez de água não é um problema crítico, a Agropalma foca na preservação da qualidade dos rios e córregos locais - essenciais para a vida aquática e para as comunidades que dependem desses recursos. O tratamento eficiente do efluente da indústria de óleo de palma (POME) é uma prioridade, uma vez que seu descarte inadequado pode prejudicar os ecossistemas aquáticos.

Desde 2011, a empresa diminuiu em 96,5% os níveis de demanda biológica de oxigênio (BDO) no POME, alcançando esse resultado com aprimoramentos na limpeza das lagoas, construção de uma nova lagoa de efluentes de última geração e ajustes na microbiota e no pH do sistema.

A companhia também desenvolveu um sistema de distribuição mecanizado para pulverizar o POME como fertilizante nos campos, minimizando o risco de escoamento para os cursos d’água. Somado a isso, a Agropalma investe em soluções inovadoras para tornar sua gestão hídrica mais eficiente, como um novo sistema de compostagem por bioevaporação que permitirá a produção de fertilizante orgânico a partir do POME.

“Neste Dia Mundial da Água, ficamos felizes em poder apresentar avanços positivos de esforços que a empresa vem empregando ao longo dos últimos anos e reforçamos nosso compromisso em executar as nossas operações mantendo a integridade dos recursos hídricos”, afirma Túlio Dias Brito, diretor de Sustentabilidade da Agropalma. “Continuaremos a realizar melhorias em nossos processos e buscar tecnologias que promovam a redução do consumo e a reutilização da água em nossas unidades produtivas”, complementa.

