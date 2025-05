Agropalma participa de seminário voltado para o setor de hospedagem e gastronomia do PA

Um evento que será realizado no dia 3 de junho, na Universidade da Amazônia (Unama), acolherá empreendedores, consultores, nutricionistas, técnicas de nutrição e gestores, com foco em atualizar os times de serviços de alimentação dos segmentos de gastronomia e hospedagem, visando o evento da COP 30 em novembro. A realização é do Canal de Streaming do setor de food service, Canal Restaurante, em parceria com a Unama, com o Instituto Brasil Conexão Verde, e a Agropalma e Doratta.

A atividade é de formação técnica, reunindo de maneira rápida durante uma tarde, os pontos mais relevantes trazidos por palestrantes renomados do setor de São Paulo e do próprio Estado do Pará.

Serão abordados temas como descarbonização da atividade de restaurantes e hotelaria; gestão com eficiência energética dos sistemas de refrigeração e ar condicionado; atualização de tabelas de temperaturas de controle de qualidade, nestes tempos de mudanças climáticas; elaboração de processos de cardápios com novas tecnologias; engajamento e formação de times; melhorias de atendimento de salão; criação de atratividades com fornecedores locais; e aplicação na prática de novas normas técnicas recentes, de acordo com nova legislação, de vigilância sanitária, inclusive com deliberações e aconselhamento específico para sistema self-service.

A participação gerará certificado dos promotores, como registro da atualização dos responsáveis técnicos e gestores dos estabelecimentos.

A gastronomia brasileira, seja em refeitório coletivo, restaurantes comerciais ou na hotelaria, é um grande atrativo, podendo ser uma vitrine de sabores, cultura, aromas e étnicas, mas que pede enorme responsabilidade em suas etapas de controle e produção, ainda mais em evento de porte internacional.

A atividade é gratuita, com inscrições podendo ser feitas pelo seguinte link (apenas presencial): https://www.canalrestaurante.com.br/inscricao/seminariocop.