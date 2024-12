Agro: Pará é pioneiro no melhoramento genético de bubalinos no país

O Pará é o principal produtor de búfalos do Brasil e pioneiro na genética para bubalinos no país, com o Programa de Melhoramento Genético de Bubalinos. A iniciativa, lançada em novembro deste ano, representa um marco na criação de búfalos no país, elevando os padrões de produtividade e qualidade genética dessa importante espécie, e promete transformar a bubalinocultura trazendo inovação, eficiência e oportunidades para os produtores do Pará e do país.

"O Programa de Melhoramento Genético vem para contribuir de forma fundamental para o ganho em produtividade dos produtores, além de qualificar os animais superiores a fornecerem genética para o mercado interno e externo", destaca Daniel Araújo, coordenador do Núcleo Marajó do Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec.

Como funciona

O programa funciona com a avaliação de características produtivas dos animais, "classificando os 10% melhores de cada rebanho como superiores e descartando os 10% piores como forma de pressão de seleção. Com esta metodologia, teremos o ganho em qualidade e eficiência do rebanho crescendo de forma gradativa e constante", explica o coordenador.

Programa está na fase final de adesão por parte dos criadores para iniciar, na prática, no próximo ano (Daniel Araújo)

O acompanhamento é realizado por equipes de técnicos treinados, que realizam a coleta dos dados e indicadores do rebanho junto aos criadores e posteriormente, inserem os dados no programa. Essa etapa será desenvolvida com o apoio do Senar, por meio do projeto ATeG gado de corte.

Entre os principais benefícios do programa estão o ganho em eficiência do rebanho e a evolução da raça Murrah, que é a maior produtora de leite entre os bubalinos. Além disso, "teremos o cumprimento das exigências do Ministério da Agricultura para que possamos fornecer a genética destes animais melhoradores para criadores interessados, dentro e fora do Brasil", complementa Daniel Araújo.

O programa está na fase final de adesão por parte dos criadores para iniciar, na prática, em 2025. O próximo passo é "inserir a coleta de material genético dos rebanhos, para que se tenha um banco de dados do genoma dos animais, o que vai aumentar ainda mais a velocidade e confiabilidade nos dados para a seleção dos animais geneticamente superiores", finaliza o coordenador.

O projeto é realizado pela Embrapa Geneplus, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP) e Associação Paraense de Criadores de Búfalo (APCB).