Afya consolida Bragança como polo de formação médica no nordeste paraense

O Ministério da Educação (MEC) aprovou a ampliação de 100 vagas para o curso de Medicina da Afya Bragança, elevando a oferta para 150 vagas anuais. A decisão foi tomada após visita criteriosa de avaliação de monitoramento, na qual a instituição obteve conceito máximo em todos os indicadores. O resultado reflete a excelência em infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico atualizado e desempenho acadêmico.

Esse avanço representa um marco para o nordeste paraense e está alinhado ao programa Mais Médicos, que prioriza a criação de vagas em locais com baixo número de profissionais. A conquista representa maior facilidade para os acadêmicos, que terão a chance de cursar Medicina sem precisar se deslocar para grandes centros. É o caso de Athalícia Cardoso, filha de Bragança. Antes de iniciar no curso de Medicina, Athalícia precisou se mudar para a capital para cursar Odontologia, enfrentando os desafios da distância e da ausência da família. Hoje, ela celebra a oportunidade de estudar Medicina em sua cidade natal, destacando o valor de estar próxima da sua rede de apoio e da comunidade que a inspira. “Ver Bragança crescendo, recebendo mais vagas e se consolidando como polo de formação médica me enche de orgulho”, afirma.

Já no 7º período, ela comemora o impacto da atuação de profissionais locais: “A gente vê a diferença no atendimento, nas ações de saúde, na presença dos alunos nos bairros e nas escolas. A ampliação das vagas de medicina em Bragança representa a oportunidade de muitos jovens da região poderem construir sua formação sem precisar enfrentar a distância e a ruptura que eu mesma enfrentei no passado. Isso fortalece a permanência estudantil, reduz desigualdades e permite que os alunos se desenvolvam sem renunciar a suas raízes”, relata.

Com a aprovação do MEC, além de Bragança, municípios como Belém, Castanhal, Ananindeua e Marituba passam também a contar com maior atenção, ampliando o acesso à formação médica em regiões que historicamente enfrentam escassez de profissionais de saúde.

Método da Afya prepara médicos críticos, humanizados e aptos a responder às demandas crescentes da saúde contemporânea (Divulgação/Afya Bragança)

Afya: excelência na formação médica e impacto social

De acordo com Dr. Ronyere Olegário, diretor da Afya Bragança, a conquista reflete o compromisso da instituição com a qualidade acadêmica e a transformação social. A faculdade é hoje uma das maiores escolas de medicina privada do Estado, reconhecida por sua estrutura moderna, matriz curricular exclusiva, em consonância com as atuais Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, convênios firmados com diversos munícipios e hospitais da região para a realização das práticas médicas, além do forte investimento em inovação e tecnologia na graduação.

Criada a partir das principais referências internacionais, a metodologia da Afya permite que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar a prática desde o primeiro período do curso, desenvolvendo competências essenciais à prática médica contemporânea.

Na rotina acadêmica, os estudantes são desafiados a analisar situações reais, levantar hipóteses e discutir soluções de forma integrada. Casos como o de infarto agudo do miocárdio exemplificam o processo: no início do curso, os alunos refletem sobre sintomas e diagnósticos diferenciais; nos períodos seguintes, aprofundam-se na solicitação e interpretação de exames, estudam os sistemas orgânicos de forma integrada em laboratórios morfofuncionais e acompanham o caso ao longo da semana, conectando prática, ciência e raciocínio clínico.

Com foco na aprendizagem ativa e na experiência real do cuidado, o método da Afya prepara médicos críticos, humanizados e aptos a responder às demandas crescentes da saúde contemporânea. Parte das ações ocorre na Clínica Acadêmica - ambulatório escola, inaugurada em julho e que já contabiliza mais de 400 atendimentos em três meses de atividades. O local é um espaço moderno, que conta com 24 consultórios e disponibiliza atendimentos gratuitos em Clínica Médica, Ginecologia, Endocrinologia, Pediatria e mais 15 outras especialidades. Todos os atendimentos são realizados por acadêmicos, com supervisão dos professores e preceptores.

Ações de extensão também são realizadas durante o período acadêmico. Os projetos conectam teoria e prática ao levar os alunos para atender comunidades ribeirinhas na Amazônia, populações de povos originários, pessoas em situação de vulnerabilidade social e outros grupos sociais, fortalecendo competências essenciais para a profissão.

Uma das mais recentes foi o projeto integrado “Saúde, Segurança e Sustentabilidade no Território de Ajuruteua”, realizada em outubro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bragança. A iniciativa mobilizou os acadêmicos sob supervisão docente em três frentes simultâneas: na Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pescadores, na Escola Municipal Domingos de Souza Melo e na Praia de Ajuruteua. Foram realizados atendimentos clínicos, testes rápidos, palestras educativas e orientações preventivas, beneficiando diretamente moradores da comunidade, estudantes e frequentadores da orla. A ação reforçou o compromisso da Afya Bragança com a formação prática, o cuidado territorializado e a promoção da saúde em contextos diversos.

Com a ampliação do acesso a serviços essenciais, a iniciativa também fortaleceu o vínculo entre a instituição de ensino e a população local, promovendo cidadania, educação em saúde e valorização do território. Para os estudantes, experiências como essa representam uma oportunidade concreta de aplicar conhecimentos técnicos em situações reais, desenvolver empatia e compreender as múltiplas dimensões do cuidado.

Paralelamente ao aumento de vagas, a instituição ampliará o número de bolsas sociais, oportunizando o ingresso de estudantes de diferentes perfis socioeconômicos. Com esse novo cenário de expansão, a Afya Bragança reforça seu papel estratégico na formação de médicos comprometidos com a realidade amazônica, preparados para atuar com excelência e empatia nas regiões que mais precisam. A ampliação é mais do que um número, é um passo concreto na construção de um Pará mais saudável e justo.

Vestibular Afya: acesso facilitado à formação médica

Com mais de 24 mil médicos formados desde 1999 e 25 mil alunos de medicina espalhados por quatro regiões do Brasil, a Afya está com vestibular unificado de Medicina aberto. Com apenas uma inscrição, o candidato pode concorrer a uma vaga em até três de 27 unidades do grupo, todas com cursos de Medicina com conceitos 4 e 5 no MEC. O sistema de seleção respeita a ordem de preferência indicada pelo estudante: a nota é primeiro analisada para a unidade escolhida como prioridade. Caso não seja aprovado, a mesma pontuação é reaproveitada para a segunda e terceira opções.

A partir de 2026, todos os acadêmicos de medicina da Afya terão acesso gratuito ao Afya Whitebook, solução de IA de suporte à atuação clínica usada por 80% dos médicos recém-formados, ao Afya Play, plataforma multiconteúdo para apoio aos estudos, e ao Afya Ciência de Dados e Saúde Digital, um curso tecnólogo EAD que permite ao estudante ter opção de uma dupla graduação, uma vantagem competitiva ao se formar. Além disso, os alunos têm descontos em cursos de pós-graduação, aprimoramento e atualização da Afya Educação Médica.

A prova será aplicada em formato online no dia 25 de janeiro de 2026, garantindo comodidade e acessibilidade para estudantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo site da Afya. Todo o processo, incluindo a matrícula, é realizado de forma totalmente digital, em um ambiente seguro e controlado. Além do vestibular, outras formas de ingresso incluem nota do Enem, transferência externa e portador de diploma.

Mais sobre a Afya

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior, 33 delas com cursos de Medicina e 25 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde em todas as regiões do país. São 3.653 vagas de Medicina aprovadas e 3.543 vagas de medicina em operação, com mais de 24 mil alunos formados nos últimos 25 anos.

Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da Medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil e “Valor 1000” (2021, 2023, 2024 e 2025) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz do ODS 3 - Saúde e Bem-Estar. Mais informações em: www.afya.com.br e ir.afya.com.br

Na rotina acadêmica, os estudantes são desafiados a analisar situações reais, levantar hipóteses e discutir soluções de forma integrada (Divulgação/Afya Bragança)

Vestibular Afya: acesso facilitado à formação médica

Com mais de 24 mil médicos formados desde 1999 e 25 mil alunos de medicina espalhados por quatro regiões do Brasil, a Afya está com vestibular unificado de Medicina aberto. Com apenas uma inscrição, o candidato pode concorrer a uma vaga em até três de 27 unidades do grupo, todas com cursos de Medicina com conceitos 4 e 5 no MEC. O sistema de seleção respeita a ordem de preferência indicada pelo estudante: a nota é primeiro analisada para a unidade escolhida como prioridade. Caso não seja aprovado, a mesma pontuação é reaproveitada para a segunda e terceira opções.

A partir de 2026, todos os acadêmicos de medicina da Afya terão acesso gratuito ao Afya Whitebook, solução de IA de suporte à atuação clínica usada por 80% dos médicos recém-formados, ao Afya Play, plataforma multiconteúdo para apoio aos estudos, e ao Afya Ciência de Dados e Saúde Digital, um curso tecnólogo EAD que permite ao estudante ter opção de uma dupla graduação, uma vantagem competitiva ao se formar. Além disso, os alunos têm descontos em cursos de pós-graduação, aprimoramento e atualização da Afya Educação Médica.

A prova será aplicada em formato online no dia 25 de janeiro de 2026, garantindo comodidade e acessibilidade para estudantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo site da Afya. Todo o processo, incluindo a matrícula, é realizado de forma totalmente digital, em um ambiente seguro e controlado. Além do vestibular, outras formas de ingresso incluem nota do Enem, transferência externa e portador de diploma.

Mais sobre a Afya

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior, 33 delas com cursos de Medicina e 25 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde em todas as regiões do país. São 3.653 vagas de Medicina aprovadas e 3.543 vagas de medicina em operação, com mais de 24 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da Medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil e “Valor 1000” (2021, 2023, 2024 e 2025) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz do ODS 3 - Saúde e Bem-Estar.

Para mais informações acesse o site.