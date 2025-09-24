ADVB-PA promove Happy Hour com participação de Wilson Oliveira, presidente da Aspeb Benefícios

Na última quarta-feira, 17, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Seção Pará (ADVB-PA) promoveu mais uma edição do seu já tradicional Happy Hour, no Estilo Bistrô, em Belém. O evento, conhecido por aproximar associados e empresários em um ambiente descontraído e propício ao networking, reuniu lideranças do mercado local em uma noite que combinou aprendizado, inspiração e conexões estratégicas.

O convidado especial da noite foi Wilson Oliveira, fundador e presidente da Aspeb Benefícios, referência no setor de seguros e benefícios corporativos. Com mais de quatro décadas de experiência no mercado, Oliveira compartilhou sua trajetória profissional marcada por desafios superados e conquistas que se tornaram inspiração para empresários e executivos presentes.

Durante sua palestra, o executivo destacou que o sucesso de uma empresa não se constrói apenas com planejamento, mas também com a capacidade de se reinventar diante das adversidades. Na ocasião, o empresário mostrou como transformar desafios em oportunidades, evidenciando o papel da resiliência, da inovação e da visão empreendedora no fortalecimento dos negócios.

O Happy Hour da ADVB é reconhecido como um espaço de troca entre profissionais de diferentes segmentos da economia paraense. Nesta edição, não foi diferente. Empresários, gestores e associados aproveitaram o ambiente acolhedor para fortalecer laços, discutir tendências do mercado e abrir caminhos para futuras parcerias.

Para completar a noite, a cantora Giovanna Marçal se apresentou com um repertório envolvente que deu o tom de leveza e descontração ao evento.

A iniciativa reforça o papel da ADVB-PA como fomentadora de debates, de integração e de desenvolvimento do ambiente empresarial paraense. Com encontros que unem inspiração e prática, a associação reafirma seu compromisso em apoiar empreendedores, gestores e profissionais de vendas e marketing que buscam inovação e competitividade em seus negócios.

Confira mais imagens do Happy Hour:

ADVB