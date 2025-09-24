Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

ADVB-PA promove Happy Hour com participação de Wilson Oliveira, presidente da Aspeb Benefícios

Empresários, gestores e associados aproveitaram o evento para fortalecer laços, discutir tendências do mercado e abrir caminhos para futuras parcerias

Paloma Lobato
fonte

Executivo compartilhou sua trajetória profissional marcada por desafios superados e conquistas (Divulgação)

Na última quarta-feira, 17, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Seção Pará (ADVB-PA) promoveu mais uma edição do seu já tradicional Happy Hour, no Estilo Bistrô, em Belém. O evento, conhecido por aproximar associados e empresários em um ambiente descontraído e propício ao networking, reuniu lideranças do mercado local em uma noite que combinou aprendizado, inspiração e conexões estratégicas.

O convidado especial da noite foi Wilson Oliveira, fundador e presidente da Aspeb Benefícios, referência no setor de seguros e benefícios corporativos. Com mais de quatro décadas de experiência no mercado, Oliveira compartilhou sua trajetória profissional marcada por desafios superados e conquistas que se tornaram inspiração para empresários e executivos presentes.

Durante sua palestra, o executivo destacou que o sucesso de uma empresa não se constrói apenas com planejamento, mas também com a capacidade de se reinventar diante das adversidades. Na ocasião, o empresário mostrou como transformar desafios em oportunidades, evidenciando o papel da resiliência, da inovação e da visão empreendedora no fortalecimento dos negócios.

O Happy Hour da ADVB é reconhecido como um espaço de troca entre profissionais de diferentes segmentos da economia paraense. Nesta edição, não foi diferente. Empresários, gestores e associados aproveitaram o ambiente acolhedor para fortalecer laços, discutir tendências do mercado e abrir caminhos para futuras parcerias.

Para completar a noite, a cantora Giovanna Marçal se apresentou com um repertório envolvente que deu o tom de leveza e descontração ao evento.

A iniciativa reforça o papel da ADVB-PA como fomentadora de debates, de integração e de desenvolvimento do ambiente empresarial paraense. Com encontros que unem inspiração e prática, a associação reafirma seu compromisso em apoiar empreendedores, gestores e profissionais de vendas e marketing que buscam inovação e competitividade em seus negócios.

Confira mais imagens do Happy Hour:

ADVB

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

happyhour

advbpara

aspeboliberal2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda