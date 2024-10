Acará: Pedrinho da Balsa lidera pesquisa eleitoral com 81,9% dos votos válidos

Na cidade de Acará, na região nordeste do Pará, o Instituto Doxa divulga os resultados da última pesquisa realizada no município. O atual prefeito, Pedrinho da Balsa (MDB), tem 81,9% das intenções de votos válidos. Amanda Martins (União Brasil), segunda colocada, tem 18,1%. A pesquisa, realizada entre os dias 25 e 26 de setembro de 2024, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-06201/2024. Com margem de erro de 4,9% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento contou com a participação de 400 entrevistados.

Na pesquisa estimulada, Pedrinho da Balsa (MDB) está na liderança com 65,1%. Amanda Martins apresenta apenas 14,4% dos votos. A quantidade de pessoas que não sabem ou não responderam representa 19,4%, enquanto que 1,1% disseram votar em branco e nulo.

Levantamento indica larga liderança do atual prefeito do Acará (Foto: Rodrigo Almeida)

O levantamento também mostra o índice de rejeição dos candidatos. Amanda Martins é a mais citada pelos entrevistados com 48,2%. Depois dela, Pedrinho da Balsa é citado por 11,3%. Já as pessoas que não sabem ou não responderam contabilizam 10,6%. E os que não rejeitam nenhum dos candidatos somam 29,9%.

*Pesquisa registrada sob o número PA-06201/2024, realizada pelo Instituto Doxa, nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, com 400 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%.