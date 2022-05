Tomar crédito ou resgatar um investimento? Saiba qual a melhor opção para realizar um sonho

Os desejos e os objetivos são decisivos para alguém se tornar investidor. Essas metas variam dependendo do momento da vida, da condição financeira e do tempo que a pessoa está disposta a aguardar. Pode ser uma viagem internacional com a família, a compra de um imóvel ou um carro novo, o investimento em um negócio próprio ou qualquer outro propósito.

Para isso, é comum se recorrer ao resgate de uma aplicação ou à tomada de crédito. Mas qual será a melhor opção? Um especialista da AçãoBrasil Investimentos explica o que se deve ter em mente na hora que se precisa de dinheiro no bolso para realizar um sonho.

O assessor de investimentos Álvaro Correa afirma que é preciso ter cautela na hora de resgatar um investimento, já que uma operação feita antes do prazo estipulado leva ao recebimento de um valor menor ao acordado. “O ideal é levar até o vencimento, mas caso exista a necessidade de se resgatar, quanto mais próximo do vencimento melhor para o investidor”, orienta.

Essa informação é repassada aos investidores no ato da contratação e varia de acordo com o produto. Por exemplo, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são um tipo de investimento de renda fixa bastante popular em que há data de vencimento do título, além de um período de carência para que o recurso seja resgatado. Outro fator que merece atenção é o cenário do mercado. Se o momento for desfavorável, abrir mão de um investimento implica em deságio, isto é, em desvalorização do valor aplicado.

Por conta disso, Álvaro Correa avalia que opção pela tomada de crédito tende a ser mais vantajosa, especialmente se ela for revertida em uma alavancagem financeira, que pode multiplicar os rendimentos. “O crédito traz ao investidor uma alavancagem e a vantagem de não perder seu investimento inicial com o resgate. Com isso, o investidor consegue obter crédito abaixo do custo médio do mercado ao mesmo tempo continua rendendo acima do empréstimo”, diz.

Basicamente, a alavancagem funciona com a tomada de empréstimo junto a corretoras para investidores da bolsa de valores. A instituição financeira oferece um limite de alavancagem que impulsiona os eventuais riscos e ganhos de uma operação. Caso o resultado seja positivo, o investidor pode obter um lucro maior em menos tempo, contribuindo assim para alcançar seus objetivos mais rápido.

Uma alternativa nesse sentido é o Certificado de Operações Estruturadas (COE), que combina um título de crédito com retorno atrelado a índices como câmbio, inflação e ativos internacionais. Sobre as vantagens desse produto, Álvaro Correa destaca: “Como o COE traz uma alavancagem em termos de valores financeiros quando se usa o crédito colaterizado, isso é de grande importância não só para os projetos para pessoa física, mas também para empresas que não precisarão desinvestir ou ficar sem caixa para poder investir em ampliações ou novos negócios”.

Vale ressaltar que apesar do COE representar maiores possibilidades de ganhos em curto prazo, ele tem risco maior que outros produtos, por isso é geralmente indicado para investidores com mais experiência no mercado ou perfil mais arrojado. Por essa razão, é fundamental contar com assessoria de investimentos para conhecer as melhores oportunidades adequadas à realidade de cada cliente.

“O relacionamento do assessor com o investidor permite buscar conhecer melhor o perfil e necessidades tanto do investidor como do momento de vida e objetivos; deste modo, o investidor terá acesso a um plano bem detalhado e sob medida para alcançar conquistas desejadas”, destaca Álvaro Correa.

