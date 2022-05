Entenda como a variação do dólar afeta os investimentos

No mercado financeiro, diversos fatores podem afetar a dinâmica econômica, gerando flutuações que causam ganhos ou perdas no valor dos investimentos. Essas situações devem ser observadas com atenção por quem faz aplicações de renda fixa ou variável, já que indicar momentos de cautela ou mesmo sinalizar o surgimento de boas oportunidades. No atual cenário, a desvalorização do dólar frente ao real é uma dessas ocasiões importantes.

Em março do ano passado, a moeda americana chegou a ultrapassar R$ 5,70, mas no 1º trimestre de 2022, teve um forte recuo de 14,55%, sendo cotado abaixo dos R$ 5. Idean Alves, da AçãoBrasil Investimentos, afirma que o motivo principal para isso está relacionado aos bons resultados apresentados pela economia brasileira.

“Ressalto a balança comercial favorável, pois o Brasil exportando mais commodities, o fluxo de entrada de dólar aumenta, valorizando o real. Destaco também a renda fixa mais atrativa, pagando quase 1% por mês, livre de risco, e a nossa Bolsa de Valores ainda estar entre as mais baratas do mundo. Tudo isso favorece o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, o que reduz a cotação do dólar”, explica o assessor de investimentos.

Para Idean Alves, a combinação desses fatores cria um ambiente favorável já que o resultado é a valorização dos ativos, aumentando a liquidez de ações, fundos de investimentos e outros produtos. Ou seja, fica mais fácil comprar e vender no mercado financeiro com preços maiores que se convertem em melhores rendimentos para os investidores tanto de renda fixa quanto de renda variável.

Nesse contexto, o especialista explica que os papéis de empresas exportadoras, cuja receita é dolarizada sofrem mais diretamente os efeitos da desvalorização do dólar e, com isso, tendem a ter menor faturamento. Por outro lado, há outras oportunidades de ganhos no mercado. “As empresas que têm custos atrelados ao dólar, se beneficiam, pois reduzem as despesas, melhoram a margem e aumentam o lucro”, pontua Alves. Vale observar a valorização de companhias que importam matéria-prima para seus processos, como empresas de tecnologia, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

Além disso, o assessor de investimentos considera que esta é uma boa ocasião para o investidor fazer aplicações dolarizadas visando rendimentos a longo prazo. “O ideal é sempre ir comprando um pouco, principalmente quando o preço dele fica muito abaixo ao dos últimos meses, como agora. Por isso, é importante contar com a ajuda de um assessor de investimentos para saber o melhor momento”, orienta Idean Alves, elencando outras dicas.

“Cautela para investir de uma única vez, disciplina para aplicar todos os meses, e principalmente, comprar ativos que não dependam apenas de um único cenário. Assim você diversifica a sua carteira de investimentos, se protege, e aproveita o melhor momento de cada cenário”, destaca.

