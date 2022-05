Conheça as vantagens da assessoria de investimentos

O mercado financeiro está cada vez mais acessível para quem busca os melhores investimentos. No entanto, a variedade de produtos de renda fixa e renda variável e os diversos fatores macroeconômicos que influenciam podem dificultar a gestão das aplicações. Por isso, investidores iniciantes e experientes optam cada vez mais pela contratação dos serviços de uma assessoria de investimento especializada na área.

Márcio Baena, sócio diretor da AçãoBrasil Investimentos, avalia que o grande volume de informações disponíveis atualmente leva cerca de 25% das pessoas a fazer aplicações de forma individual. Outros 25% contam com uma assessoria de investimentos, enquanto metade não tem qualquer atendimento. Para Baena, os efeitos disso se refletem no bolso do cliente.

Márcio Baena, sócio diretor da AçãoBrasil Investimentos, destaca os diferenciais da assessoria para clientes de todos os perfis (Divulgação / AçãoBrasil)

“Vemos investidores cometendo falhas ‘muito caras’ pela falta de informação ou assessoria. Vi esta semana uma família com milhões em um fundo de previdência na tabela progressiva de imposto de renda e se resgatarem vão pagar 27,5% de imposto. Mas pelo tempo que estão lá deveriam estar pagando 10%. Esses 17,5% de imposto sobre o lucro a mais é um dos custos de não ter um especialista acompanhando as estratégias”, afirma.

O trabalho da assessoria de investimentos tem três funções principais: prestação de informações e esclarecimento de dúvidas, execução de ordens dos investidores e elaboração de estudos comparativos sobre os diferentes produtos do mercado. Com isso, o objetivo é facilitar o dia a dia do investidor com serviços caracterizados pela segurança, transparência e expertise na área.

VEJA MAIS

“Ninguém consegue saber se está investindo bem se não comparar, e como o mercado financeiro muda o tempo todo de acordo com a maré da economia, é importante ficar medindo e comparando rotineiramente. Executar ordens é importante também, pois facilita para o investidor e ainda reduz a chance de erros operacionais. O assessor pode executar aplicação ou resgate dos investimentos desde que tenha ordem prévia do cliente ou com confirmação via aplicativo. Por fim, as dúvidas do investidor são tiradas por um time de especialistas e o atendimento pessoa física e pessoa jurídica são centrados num profissional dedicado”, esclarece Márcio Baena.

A AçãoBrasil conta com um time de 30 profissionais especialistas na realidade do mercado financeiro (André Oliveira / O Liberal)

A AçãoBrasil Investimentos atua desde 2010 neste ramo como credenciada à XP. Ao longo desse período, foram dez prêmios nacionais conquistados, além da confiança de centenas de clientes. Só no último ano, 370 famílias trocaram de escritório e optaram pela AçãoBrasil. O atendimento personalizado e o acesso a uma série de análises econômicas são alguns dos diferenciais.

Fale com um consultor da AçãoBrasil Clique aqui



“Somente com uma mesa de operações ativa e dedicada é possível ter esse tipo de serviço. Hoje temos uma mesa de operações plugada na Bolsa de Valores para execução de ordens e avaliação de carteira de ações com estudos das principais empresas, análise e indicações”, destaca Márcio Baena, que ressalta ainda que a corretora conta com uma equipe multidisciplinar de cerca de 30 profissionais preparados para atender as exigências dos clientes e do mercado.

Além de Belém, a AçãoBrasil Investimentos atua em Barcarena, Redenção, Macapá, Brasília e Rio de Janeiro. Para conhecer mais sobre as melhores soluções para cuidar dos seus investimentos, clique aqui.