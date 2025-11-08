Açaí: o sabor que corre nas veias do paraense e que ganha ainda mais vida no +B

Aqui em Belém, açaí não é só comida. É hábito, é costume, é memória afetiva. É aquele gosto que acompanha a gente desde a infância, do tempo em que a cuia chegava fumegante da batedeira do bairro e a mesa já estava posta com peixe frito, farinha d’água e aquele silêncio respeitoso de quem sabe que está prestes a viver um ritual.

O paraense — e especialmente o belenense — tem uma relação quase sagrada com o açaí. A gente sabe a hora certa, a textura certa, o ponto perfeito. Sabe quando está forte, quando está fraco, quando vem do jeito que a gente gosta. É uma tradição que passa de geração em geração e que não perde espaço nunca, mesmo com o mundo mudando lá fora.

E é por isso que no +B Supermercados a gente trata o açaí com a importância que ele merece. Aqui, qualidade não é detalhe — é regra. A gente cuida da cadeia inteira, desde a seleção até chegar geladinho na sua mesa, com aquele sabor autêntico que só quem é daqui entende.

Quem ama açaí não pode deixar de experimentar todo esse sabor com a qualidade +B. É o nosso jeito de honrar o que sempre foi nosso: tradição na cuia, história no sabor e orgulho na mesa.

