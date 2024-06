Açaí: confira como potencializar a produção com a Tetra Pak

O tempo de produção influencia diretamente nos resultados de quem fabrica algo. No caso dos produtores de açaí, por exemplo, a tecnologia é a maior aliada para uma produção robusta ao contar com o auxílio de equipamentos inovadores que diminuem o desgaste dos componentes, além de aumentar a eficiência e reduzir perdas e gastos durante a produção. Líder mundial em soluções de processamento, a Tetra Pak, além de fornecer equipamentos tecnológicos, também capacita os produtores a estabelecerem linhas de produção que operam de forma consistente e uniforme, de ponta a ponta, do começo ao fim do processo. Em comparação com 2021, a compra de freezers para açaí aumentou em mais de 300%, esse dado mostra que os produtores, desde pequenos até médios e grandes, confiam na companhia como uma parceira ideal para esse mercado.

Uma linha de produção homogênea é essencial para garantir a consistência e qualidade dos produtos. De acordo com Ana Paula Forti, diretora de processamento da Tetra Pak Brasil, desde o início de seu cultivo, o açaí tem um papel muito importante na alimentação do brasileiro, principalmente de seus produtores. O fruto se fixou especialmente na alimentação da região Norte nas principais refeições, como fornecedor de energia e de nutrientes necessários.

“Hoje, com a expansão de seu mercado consumidor, um dos desafios enfrentados em sua cadeia de produção é mantê-la sustentável. Em primeiro lugar, porque a palmeira originária do fruto exige uma grande quantidade de água. Depois porque a expansão traz o risco da monocultura. É necessário que sejam adotadas práticas e políticas que incentivem a diversificação agrícola com sistemas sustentáveis e integrativas”, explica Ana Paula Forti.

Outro ponto importante é que potencializar a produção do açaí é uma maneira de responder à tendência global que busca alimentos mais saudáveis, mostrando um mercado atento e que se preocupa em compreender as necessidades e os desejos do consumidor moderno.

Produção de açaí

Atualmente, o sucesso da produção de açaí está totalmente atrelado à digitalização e automatização de processos. Diante desse cenário, a Tetra Pak conta com um time de especialistas que auxilia os produtores a diversificarem sua oferta e criarem oportunidades de consumo, impulsionando as vendas durante todo o ano, inclusive para exportação.

“A Tetra Pak auxilia a indústria alimentícia por meio de transformações que ajudam a garantir a segurança do alimento, melhorando o desempenho operacional e entregando produtos nutritivos e processos mais sustentáveis”, ressalta Ana Paula Forti.

Sustentabilidade

Na Tetra Pak, a sustentabilidade não é uma parte da estratégia, mas a própria estratégia. A empresa oferece para os produtores equipamentos que reduzem o consumo de água e energia, além de diminuírem o desperdício de matéria-prima. Além disso, as embalagens e equipamentos para processamento foram projetados para maximizar a produção de alimentos e reduzir desperdícios.

