Acabou a folia? Saiba como reorganizar as finanças com o método 50-30-20

O Carnaval chegou ao fim e, após toda a folia, é importante fazer um planejamento financeiro. Afinal, durante esse período de festas, é muito comum haver mais gastos do que o costume. Reorganizar as finanças após o Carnaval é fundamental para recuperar a ressaca financeira. O Sicredi destacou algumas dicas que podem ajudar a ajustar o orçamento e manter a saúde das finanças ao longo do resto do ano.

Durante os dias de folia, é comum se deixar levar pela empolgação e acabar se descontrolando financeiramente e passando do ponto. Mas, ao contrário do que muitos pensam, é possível retomar o controle do dinheiro. O primeiro passo é analisar os gastos feitos ao longo do feriado prolongado e de que forma isso pode impactar na vida financeira.

"Faça um diagnóstico detalhado da situação financeira atual. Comece organizando e analisando seus gastos pessoais, liste todas as despesas e receitas e avalie se os rendimentos são suficientes para cobrir todos os custos. Isso inclui uma avaliação dos gastos feitos durante o Carnaval e como esses gastos afetarão o orçamento nos próximos meses. Com base nessa avaliação, é fundamental revisar ou criar um planejamento financeiro aderente a sua realidade", destaca o coordenador de planejamento estratégico do Sicredi, Eduardo Neves.

Renda extra

Uma dica que pode fazer toda a diferença para quem exagerou nos gastos e está em busca de soluções para recuperar a vida financeira é optar por uma mudança de hábitos e buscar uma renda extra para equilibrar as finanças e voltar a respirar com tranquilidade.

"Caso necessário, considere a possibilidade de buscar uma renda extra para equilibrar as finanças. Pode-se explorar oportunidades alinhada às habilidades e ao tempo disponível, desde que não comprometa sua saúde física e mental. Embora pareça desafiador, é possível recuperar o controle financeiro após gastos excessivos no carnaval. Com planejamento, disciplina e algumas mudanças de hábitos, é possível reestabelecer a saúde financeira", ressalta o coordenador do Sicredi.

Método 50-30-20 como aliado

Método 50-30-20 é uma opção ideal para manter o controle das finanças (Freepik.com)

Para recuperar o fôlego e garantir uma vida financeira saudável, após vários dias de curtição, é fundamental adotar medidas que garantam resultados positivos para o bolso. Uma delas é o método 50-30-20, que corresponde a uma estratégia de gestão financeira que divide sua renda em três categorias principais, o que permite que o usuário desfrute do presente e consiga construir um futuro financeiramente estável.

O primeiro passo ao utilizar esse método é destinar 50% da renda para cobrir gastos essenciais, tais como aluguel, contas de água, energia elétrica, internet, alimentação e transporte. Em seguida, aloca-se 30% para despesas livres, que incluem lazer, entretenimento, autocuidado, hobbies e presentes, o que promove bem-estar e qualidade de vida, mas sem comprometer o orçamento. Por fim, os 20% restantes são utilizados para quitar dívidas existentes ou construir uma reserva financeira. Um ponto importante é priorizar a quitação de dívidas, uma vez que isso proporciona maior tranquilidade e liberdade financeira.

"Com as dívidas pagas e as contas em dia, é o momento ideal para concentrar esforços na construção de uma reserva financeira que possibilitará lidar com imprevistos, como perda de emprego, despesas médicas inesperadas ou reparos urgentes em casa", explica Eduardo.

Para fazer a reserva financeira, a dica é direcionar os 20% da renda para esse objetivo. Além disso, é recomendado reservar, no mínimo, o equivalente a seis meses de renda para aqueles com renda estável, como trabalhadores com carteira assinada (CLT), por exemplo, e até 12 meses de renda para profissionais autônomos.

"É fundamental entender que quanto mais cedo se inicia esse processo, mais vantajoso ele se torna, uma vez que permite a acumulação de recursos ao longo do tempo e o aproveitamento dos benefícios dos juros compostos. No entanto, nunca é tarde para começar a poupar e investir no futuro financeiro. O importante é dar o primeiro passo em direção ao controle da vida financeira", finaliza o coordenador do Sicredi.