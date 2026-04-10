Abril Verde: conscientização ajuda a prevenir acidentes elétricos dentro e fora de casa

O mês de abril marca a campanha Abril Verde, dedicada à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Em Santarém, a Equatorial Pará reforça a importância da atenção aos cuidados com a rede elétrica, especialmente durante o inverno amazônico, período de chuvas e ventos mais intensos, que podem gerar incidentes com a rede de energia.

Especialistas destacam que o risco não está apenas no contato direto com os fios. Em redes de média tensão, geralmente localizadas na parte superior dos postes, pode ocorrer o chamado arco elétrico, quando a energia se desloca pelo ar e alcança objetos próximos, como escadas e estruturas metálicas.

“Manter uma distância segura da rede é essencial, pois, em tensões mais elevadas, a descarga elétrica pode ocorrer mesmo sem contato direto”, orienta Elton Lucena, executivo de segurança da Equatorial Pará. A recomendação é manter pelo menos 3 metros de distância de qualquer fiação externa.

Atenção em obras e reformas

O uso de materiais como vergalhões e calhas, além de serviços em fachadas, demanda atenção redobrada e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Sempre que possível, andaimes devem ser posicionados longe da rede elétrica, e o manuseio de peças metálicas deve ser feito com segurança e planejamento.

Check-list de segurança: sua casa está preparada?

1. Áreas externas e quintais

•⁠ ⁠Poda de árvores: em caso de galhos próximos à rede, o ideal é acionar a prefeitura ou a concessionária responsável.

•⁠ ⁠Pipas: oriente as crianças a brincarem em locais abertos e afastados da rede elétrica.

•⁠ ⁠Construções: sacadas e lajes devem respeitar a distância mínima de 3 metros da rede.

2. Instalações internas

•⁠ ⁠Sobrecarga: evite o uso de adaptadores para ligar vários aparelhos na mesma tomada, principalmente os de maior potência.

•⁠ ⁠Filtro de linha: esse equipamento contribui para a segurança, pois desliga automaticamente a energia em caso de sobrecarga.

•⁠ ⁠Áreas úmidas: evite utilizar aparelhos elétricos com o corpo molhado ou em ambientes úmidos.

3. Durante tempestades

•⁠ ⁠Raios: durante a incidência de descargas atmosféricas, é recomendável retirar aparelhos eletrônicos da tomada.

•⁠ ⁠Infiltrações: caso haja goteiras próximas à rede elétrica interna, desligue o disjuntor e procure avaliação técnica.

Encontrou um fio caído?

•⁠ ⁠Mantenha distância segura, de pelo menos 10 metros;

•⁠ ⁠Evite a aproximação de pessoas e animais;

•⁠ ⁠Não toque no fio ou tente removê-lo;

•⁠ ⁠Acione a Equatorial Pará imediatamente através dos canais de atendimento da empresa;

•⁠ ⁠Telefone: 0800 091 0196;

•⁠ ⁠WhatsApp: (91) 3217-8200;

•⁠ ⁠Site: pa.equatorialenergia.com.br .

Se houver alguma emergência envolvendo a população, acione o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.