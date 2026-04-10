Abril Verde: conscientização ajuda a prevenir acidentes elétricos dentro e fora de casa
Incidentes envolvendo a rede elétrica podem trazer riscos à segurança e gerar prejuízos materiais. Por isso, informação e prevenção são fundamentais.
O mês de abril marca a campanha Abril Verde, dedicada à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Em Santarém, a Equatorial Pará reforça a importância da atenção aos cuidados com a rede elétrica, especialmente durante o inverno amazônico, período de chuvas e ventos mais intensos, que podem gerar incidentes com a rede de energia.
Especialistas destacam que o risco não está apenas no contato direto com os fios. Em redes de média tensão, geralmente localizadas na parte superior dos postes, pode ocorrer o chamado arco elétrico, quando a energia se desloca pelo ar e alcança objetos próximos, como escadas e estruturas metálicas.
“Manter uma distância segura da rede é essencial, pois, em tensões mais elevadas, a descarga elétrica pode ocorrer mesmo sem contato direto”, orienta Elton Lucena, executivo de segurança da Equatorial Pará. A recomendação é manter pelo menos 3 metros de distância de qualquer fiação externa.
Atenção em obras e reformas
O uso de materiais como vergalhões e calhas, além de serviços em fachadas, demanda atenção redobrada e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Sempre que possível, andaimes devem ser posicionados longe da rede elétrica, e o manuseio de peças metálicas deve ser feito com segurança e planejamento.
Check-list de segurança: sua casa está preparada?
1. Áreas externas e quintais
• Poda de árvores: em caso de galhos próximos à rede, o ideal é acionar a prefeitura ou a concessionária responsável.
• Pipas: oriente as crianças a brincarem em locais abertos e afastados da rede elétrica.
• Construções: sacadas e lajes devem respeitar a distância mínima de 3 metros da rede.
2. Instalações internas
• Sobrecarga: evite o uso de adaptadores para ligar vários aparelhos na mesma tomada, principalmente os de maior potência.
• Filtro de linha: esse equipamento contribui para a segurança, pois desliga automaticamente a energia em caso de sobrecarga.
• Áreas úmidas: evite utilizar aparelhos elétricos com o corpo molhado ou em ambientes úmidos.
3. Durante tempestades
• Raios: durante a incidência de descargas atmosféricas, é recomendável retirar aparelhos eletrônicos da tomada.
• Infiltrações: caso haja goteiras próximas à rede elétrica interna, desligue o disjuntor e procure avaliação técnica.
Encontrou um fio caído?
• Mantenha distância segura, de pelo menos 10 metros;
• Evite a aproximação de pessoas e animais;
• Não toque no fio ou tente removê-lo;
• Acione a Equatorial Pará imediatamente através dos canais de atendimento da empresa;
• Telefone: 0800 091 0196;
• WhatsApp: (91) 3217-8200;
• Site: pa.equatorialenergia.com.br .
Se houver alguma emergência envolvendo a população, acione o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA