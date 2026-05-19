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Futebol AP 2026: bola começa a rolar nos campos da Assembléia Paraense com 58 times inscritos

A novidade deste ano é a criação da categoria Raízes 64+, que reúne atletas amadores com mais de 64 anos

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Categoria Master abriu com o São Paulo enfrentando o Fortaleza (Divulgação/ AP)

Em ano de Copa do Mundo, a torcida é grande para a Seleção Brasileira. Aqui em Belém não é diferente. Só que além da torcida, tem a turma que gosta de jogar futebol, e faz isso com muita organização. É o que acontece na Assembléia Paraense (AP), com o início da temporada do Futebol AP 2026.

Na terça-feira, 12 de maio, foi realizada a abertura oficial da aguardada maratona de jogos, com a partida da categoria Master entre São Paulo e Fortaleza.

image Campeonato conta com equipe de árbitros qualificada (Divulgação/ AP)

O vice-presidente Marcio Braga e os diretores Tiago Estácio e Raimundo Amorim participaram desse momento que incentiva a prática de esporte no clube. “Esse foi o pontapé inicial das atividades futebolísticas de 2026 e tem tudo para ser um grande sucesso”, destacou Marcio Braga.

Ao todo, 58 equipes estão inscritas em diferentes categorias, entre elas uma novidade, a criação da categoria Raízes 64+, que reúne atletas amadores com mais de 64 anos. Até o final do ano, serão realizados 580 jogos nos campos da AP.

image Fortaleza se apresentou na estreia da competição (Divulgação/ AP)

APAIXONADOS POR FUTEBOL

O futebol é a modalidade esportiva que reúne o maior número de associados durante o ano, aproximadamente 1.500. Os campos da Assembléia Paraense estão entre os melhores de Belém, possuindo um sistema especial e moderno de drenagem da grama para que na época de chuvas haja uma recuperação mais rápida do piso, além de manutenção constante dos campos sintéticos.

 

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