Abertura oficial da FENCOOP 2026 reforça a força do cooperativismo no estado do Pará

A abertura oficial da Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense (FENCOOP®) 2026, realizada na tarde da última quinta-feira (23), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, reforçou o protagonismo do cooperativismo como uma força econômica organizada, representativa e cada vez mais estratégica para o desenvolvimento do Pará. Estruturada como um dos principais eventos do setor na região Norte, a feira reúne, nesta edição, 101 cooperativas de todos os segmentos econômico e regiões do estado.

Promovida pelo SESCOOP/PA, com apoio do Sistema OCB/PA, a FENCOOP® chega à sua sexta edição como uma vitrine robusta de negócios, inovação e articulação institucional. O evento ocorre até o dia 25 de abril, no Galpão 3 da Estação das Docas, com programação diária das 14h às 22h, integrando exposição de produtos e serviços, palestras, oficinas, rodadas de negócios e manifestações culturais que valorizam a identidade amazônica.

Mais do que uma feira, a FENCOOP® é um espaço estratégico de conexão entre cooperativas, poder público, parceiros institucionais, empreendedores e consumidores. Em 2025, o evento movimentou mais de R$ 7 milhões em negócios, recebeu cerca de 21 mil visitantes e contou com 112 cooperativas expositoras, números que devem ser superados nesta edição, reforçando o crescimento contínuo do setor.

Durante a cerimônia de abertura, lideranças institucionais e autoridades destacaram o papel do cooperativismo como modelo econômico inclusivo, sustentável e competitivo, capaz de gerar emprego, renda e impacto social.

O presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, ressaltou a força coletiva do setor e sua contribuição para a economia estadual. “A FENCOOP® é a expressão da força do cooperativismo paraense. Hoje, participamos com mais de 11% da economia do Estado e impactamos diretamente uma parcela significativa da população. Estamos falando de geração de emprego, renda, cuidado com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Representando o Sistema OCB Nacional, a superintendente Fabiola Nader Motta destacou o propósito do modelo cooperativista. “Essa feira é uma vitrine que mostra à sociedade a qualidade dos produtos e serviços das cooperativas, mas principalmente, evidencia um modelo de negócios que gera transformação econômica e social com base em valores sólidos”, pontuou.

A presença institucional também foi reforçada por representantes do poder público e entidades parceiras. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (SEDEME), Mauro Bastos, enfatizou o impacto do evento na economia estadual.

“A FENCOOP agrega muito ao Estado ao reunir produtores e cooperativas que mostram, na prática, o que está sendo produzido e desenvolvido. É uma feira que traduz crescimento e gera oportunidades”, afirmou.

Já o superintendente do Sebrae, Rubens Magno, destacou o papel estratégico da cooperação aliada à visão empresarial. “Quando unimos o cooperativismo com estratégias de mercado, enxergando cada cooperado como um empreendedor, conseguimos resultados extraordinários. A FENCOOP é a culminância desse processo”, disse.

Avanço

O senador Zequinha Marinho celebrou o avanço do setor no estado. “É gratificante ver o cooperativismo se consolidando como parte da cultura do povo paraense, crescendo a cada edição e ampliando sua presença em diferentes segmentos”, declarou.

Assim como o deputado estadual Fábio Freitas, que reforçou o apoio institucional ao setor e anunciou avanços importantes. “As cooperativas geram emprego, renda e fazem a diferença nos municípios. Estamos trabalhando para ampliar o reconhecimento e garantir mais oportunidades, inclusive com títulos que permitem acesso a convênios e licitações”, destacou.

E o deputado Iran Lima reiterou o compromisso com o fortalecimento do cooperativismo. “Estamos ao lado das cooperativas paraenses, que já impactam milhões de pessoas e fortalecem a economia regional. Esse é um modelo que precisa continuar crescendo”, afirmou.

A FENCOOP® mostra, na prática, o impacto do cooperativismo na vida de pessoas e comunidades. A engenheira ambiental e empreendedora Rayane Guimarães destacou a importância do evento para geração de oportunidades. “A feira é essencial para acesso a mercados, formação de parcerias e valorização da agricultura familiar e de produtos regionais”, disse.

Casos concretos reforçam esse cenário. A Cooperdoca, cooperativa de taxistas com 28 anos de atuação em Belém, participa pela primeira vez da feira. “A FENCOOP® traz visibilidade e mostra a força do cooperativismo também no setor de serviços”, afirmou o diretor Kelevan Moraes.

Na Ilha do Combu, a Coopertrans Combu transformou sua realidade por meio do cooperativismo. “Hoje vivemos majoritariamente do turismo, algo que só foi possível graças à organização cooperativa”, explicou Analice Mota, do Conselho Fiscal da Coopertrans Combu.

Já a cooperativa Agromel, de São João de Pirabas, demonstra como a inovação agrega valor à produção. “Não vendemos apenas o mel, mas produtos derivados com valor agregado. Isso muda completamente a realidade econômica dos produtores”, destacou Andréa Santa Brígida.

Desde sua criação, idealizada em 2018 e concretizada em 2019, a FENCOOP® tem ampliado sua relevância e impacto. Em 2026, reafirma seu papel como um ambiente de negócios, inovação e articulação política, consolidando o cooperativismo como um dos principais motores do desenvolvimento socioeconômico do Pará.

Com expectativa de crescimento nos números e fortalecimento das parcerias institucionais, a feira projeta um futuro promissor para o setor, evidenciando que o cooperativismo não apenas acompanha o desenvolvimento, ele é protagonista na construção de um novo modelo econômico mais justo, sustentável e inclusivo.