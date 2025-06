Abertura do stand de vendas do condomínio Ilha de Santorini foi um sucesso

O lançamento do stand de vendas do Condomínio Resort Ilha de Santorini, realizado no último final de semana na Rua Jardim Providência, próximo ao Shopping Metrópole, em Ananindeua, foi um verdadeiro sucesso de público e vendas, superando todas as expectativas da equipe responsável pelo projeto.

Em apenas um dia de atendimento, o empreendimento de alto padrão da Creta Engenharia atingiu a impressionante marca de mais de 70 lotes vendidos, consolidando-se como um dos maiores destaques do mercado imobiliário da Região Metropolitana de Belém. Segundo a diretoria da construtora, o resultado expressivo reflete não apenas a confiança do público na credibilidade e no histórico da Creta, mas também a força do conceito inovador do projeto, que reúne estética, segurança e qualidade de vida.

“Estamos extremamente felizes com a receptividade do mercado. Superar a marca de 70 lotes vendidos logo no primeiro dia demonstra que estamos no caminho certo, entregando projetos que encantam e atendem aos desejos das famílias que buscam viver com mais qualidade de vida”, afirmou a direção da empresa.

Sobre o condomínio Resort Ilha de Santorini

Muito mais que um lugar para morar, o Ilha de Santorini é um projeto que propõe uma nova forma de viver: com lazer, segurança e arquitetura inspirada nas ilhas gregas. O condomínio conta com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área de lazer, incluindo playground temático, piscinas infantil e adulta, áreas de convivência e um paisagismo cuidadosamente planejado para valorizar a natureza e proporcionar bem-estar em cada espaço.

A arquitetura traz elementos das construções mediterrâneas, com destaque para as formas curvas e o branco predominante, que remetem às famosas casas de Santorini. O ambiente do stand de vendas, inaugurado no local do empreendimento, também foi ambientado com essa proposta, oferecendo aos visitantes uma verdadeira imersão na experiência grega que inspirou o projeto.

Impacto Regional e geração de oportunidades

A chegada do empreendimento também está movimentando a economia local, com geração de empregos diretos e indiretos e estímulo ao comércio do entorno. A expectativa é que o projeto contribua de forma significativa para o desenvolvimento urbano e social da região.

Além disso, o empreendimento foi concebido com foco na sustentabilidade, prezando pela preservação de áreas verdes, uso racional dos recursos e ocupação inteligente do solo. Com uma aceitação expressiva logo em seu lançamento, o condomínio Resort Ilha de Santorini promete se tornar uma referência de moradia de alto padrão na região metropolitana, unindo sofisticação, natureza e um estilo de vida inspirado no que há de melhor no mundo.