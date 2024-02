Abertura da Pesca: Cametá prepara programação especial para o dia 1° de março

No coração do Pará, a pesca do mapará, em Cametá, é uma tradição que transcende gerações, tornando-se, recentemente, reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. A abertura da pesca, dia 1° de março, marca o início de uma temporada de fartura para os pescadores do município.

Para celebrar esse momento, a Prefeitura Municipal de Cametá incluiu o evento no calendário cultural da cidade, e prepara uma programação especial para a data todos os anos.

A prática centenária não apenas representa uma fonte de subsistência para a comunidade local, mas também desempenha um papel crucial na preservação da espécie tão apreciada pela população da região.

O mapará, peixe de água doce abundante na região, não é somente recurso alimentar, mas uma parte da identidade cultural de Cametá. A pesca desempenha um papel vital na subsistência de comunidades ribeirinhas e no fornecimento de alimentos para milhares de pessoas.

Período de defeso

Período de defesa desempenha um papel crucial na preservação da espécie (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

O reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado destaca a importância dessa prática para a preservação da herança cultural paraense. Essa distinção também coloca em evidência a responsabilidade de preservar não apenas a tradição, mas também o ecossistema como um todo.

Durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para permitir a reprodução das espécies, a conscientização sobre a importância da preservação é fundamental para a manutenção de centenas de várias espécies de peixes.

Esse processo, não apenas salvaguarda uma tradição ancestral, mas também contribui para a conservação da rica biodiversidade amazônica e para a sustentabilidade socioeconômica das comunidades ribeirinhas.