Abaetetuba celebra o Carnaval 2025 com festa, tradição e impulso na economia

A Prefeitura de Abaetetuba preparou uma programação especial para o Carnaval 2025, que promete agitar a cidade com grandes atrações e fortalecer a cultura local de 28 de fevereiro a 4 de março.

O evento contará com uma programação diversificada, incluindo os tradicionais blocos carnavalescos e apresentações musicais de grandes artistas nacionais. Entre os destaques da Pipoca da PMA, que promete animar o público gratuitamente, estão Gustavo Mioto, Solange Almeida, Nadson O Ferinha, Matheus Fernandes, Babado Novo e Gaby Amarantos, entre outros nomes que comandarão os trios elétricos e arrastarão multidões pelas ruas da cidade. Os blocos carnavalescos, que são um verdadeiro patrimônio cultural da cidade, prometem manter a tradição viva, trazendo fantasias criativas, coreografias empolgantes e muita animação pelas ruas.

O Carnaval de Abaetetuba é uma das festas mais aguardadas do ano e se destaca pela forte tradição cultural, com blocos de rua que reúnem milhares de foliões em desfiles vibrantes. A energia contagiante da festa movimenta toda a cidade, tornando-se não apenas um momento de diversão, mas também de valorização das expressões artísticas locais. Durante o evento, turistas e moradores poderão vivenciar de perto a alegria do povo abaetetubense, que faz do Carnaval uma verdadeira celebração da identidade e cultura da região.

Além do impacto cultural, a festividade representa um grande impulso para a economia local. O comércio, os serviços e o turismo ganham força durante o período carnavalesco, movimentando hotéis, restaurantes, bares e ambulantes. A expectativa para 2025 é de um aumento no fluxo de visitantes, fortalecendo os negócios e gerando oportunidades de emprego e renda para a população. A Prefeitura reforça seu compromisso em proporcionar uma festa segura e estruturada, garantindo que todos possam aproveitar o Carnaval com tranquilidade.

A cidade já está se preparando para receber os foliões, com reforço na segurança, organização logística e apoio aos trabalhadores que atuam no evento. Com um Carnaval que une tradição, música e desenvolvimento econômico, Abaetetuba reafirma seu papel como um dos principais polos carnavalescos da região.

A Prefeitura de Abaetetuba convida todos a participarem dessa grande celebração e faz um chamado especial para que a festa seja aproveitada com responsabilidade e respeito ao próximo.

Confira programação completa do Carnaval 2025:

28/02 – Sexta-feira

8h às 11h – Oficina da Sustentabilidade (Praça de Alimentação)

8h às 12h / 14h às 18h – Orquestra de Rua "Brincando com o Carnaval" (Terminal Rodoviário)

18h – Abertura do Carnaval 2025

- Bloco da Inclusão

- Banda Carlos Gomes

- Desfile do Rei Momo e da Rainha das Rainhas

21h – Bloco Top

21h30 – Pipoca da PMA – Cici Quaresma e Banda

22h – Bloco Colorê

22h30 – Pipoca da PMA – Rebeca Lindsay

23h – Bloco Fut Resenha

00h30 – Pipoca da PMA – Axé Bahia Allan Dibôa

02h – Pipoca da PMA – Gustavo Mioto

01/03 – Sábado

8h às 11h – Oficina de Sustentabilidade (Praça de Alimentação)

Blocos na avenida

18h – Bloco Capitão

18h30 – Bloco Pegou Pegou

19h – Bloco do Papão ● 19h15 – Bloco Quadrilheiros na Folia

19h30 – Bloco Vagabundos na Folia

19h45 – Bloco Tubarão

20h – Bloco Pé na Cova

20h30 – Bloco Coração na Folia

20h45 – Bloco Taça de Prata

21h – Pipoca da PMA – Matheus Fernandes

22h30 – Bloco da Rainha

22h45 – Pipoca da PMA – Banda Styllus Show

23h – Bloco Pega Fogo Mandrake

23h30 – Pipoca da PMA – Banda FB Mania

01h – Bloco Colorê na Folia

02h – Pipoca da PMA – Solange Almeida

02/03 – Domingo

15h – Keymada das Loucas (Lauro Sodré)

16h30 – Bloquinho da Lolo

17h – Pipoca Kids PMA Blocos na avenida

17h30 – Bloco Travanca Boa na Folia

17h45 – Bloco Me Leva

18h – Bloco Prêmios

18h15 – Bloco Pânico

18h30 – Bloco Palhuk

19h – Bloco Já Que Escorregou Deixa

19h30 – Bloco Raspa Panela

19h45 – Bloco The Confra

20h – Bloco Carnaspar

20h15 – Bloco Tubarão

20h30 – Bloco Pé na Cova

20h45 – Bloco Canarinho na Folia

21h – Bloco Leões na Avenida

21h30 – Bloco Viracopos

22h – Bloco Exclusive Louco

22h30 – Pipoca da PMA – Rodriguinho e Lolla

00h – Bloco Cuspe no Moleque

00h30 – Bloco Rock das Equipes

01h – Pipoca da PMA – Marcelo Aguiar

02h – Pipoca da PMA – Nadson Ferinha

03/03 – Segunda-feira

Blocos na avenida

17h – Bloco Kanto Nu Xadrez (Styllus Show)

20h – Bloco Picasso

21h – Bloco do Dragão

22h – Bloco Pega Fogo Mandrake

22h30 – Pipoca da PMA – Júnior Villa e Banda Magnífico Show

23h30 – Bloco Muleke Doido

00h – Bloco Rock das Equipes

01h – Pipoca da PMA – Banda Fruta Quente

02h – Pipoca da PMA – Gaby Amarantos

04/03 – Terça-feira

Blocos na avenida

17h – Bloco das Virgens (Rodriguinho e Lolla)

19h – Bloco Leões na Avenida

19h30 – Bloco GD8 na Folia

20h – Bloco Os Kengos do Matadouro

20h30 – Bloco da Rainha

20h45 – Bloco Exclusivo Louco

21h – Bloco Cuspe no Garoto

21h30 – Pipoca da PMA – Willian César e Cristiano

22h30 – Pipoca da PMA – Leny Lobato e Banda

23h30 – Bloco Muleke Doido

00h – Pipoca da PMA – Carabao

01h – Bloco Rock das Equipes

02h – Pipoca da PMA – Babado Novo