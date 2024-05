A temporada de férias começou: prepare as malas para Salinópolis (PA)

Entre os meses de junho e julho de todos os anos, período de férias escolares e marcado pelo verão amazônico com chuvas abaixo da média, é possível notar um fenômeno em comum na vida da maioria dos paraenses: férias em Salinópolis. Também carinhosamente conhecida como Salinas, o destino reúne várias razões que justificam seu favoritismo.

Sua localização privilegiada é uma delas. A 220 km da capital Belém, a região é banhada pelo Oceano Atlântico, e emoldurada por uma extensa costa com opções para relaxar e se divertir. Aproveitar os dias nas praias, praticar esportes no mar calmo, contemplar a natureza exuberante, aproveitar shows e festas exclusivas, além de degustar a saborosa gastronomia local já fazem parte do roteiro de férias de quem sempre volta.

Salinas vai além e atende todos os gostos ao oferecer programações que fogem do óbvio. Quem conhece a região tem a oportunidade de se aventurar nos passeios de barco, visitar ilhas próximas, andar de buggy pelas dunas e, até mesmo, aproveitar a vida noturna agitada da cidade.

Como forma de incentivar cada vez mais o turismo e aumentar a qualidade de vida dos moradores, a cidade tem recebido diversos investimentos e melhorias. Prova disso é a recente revitalização da Orla da Praia do Maçarico, que agora conta com aproximadamente 800 metros de extensão com melhor acesso, opções de gastronomia, academia ao ar livre, parque infantil, quadras de areia e ciclofaixas.

Turistas de Salinas encontram experiências de hospedagem com apartamentos que atendem a todas as necessidades (Imagens: GAV Resorts)

A região ainda surpreende por sua infraestrutura hoteleira ampla e moderna. O destaque fica por conta das experiências diferenciadas de hospedagem nos empreendimentos da GAV Resorts.

Onde se hospedar em Salinas?

Quando o assunto é proporcionar experiências únicas de bem-estar, conforto e lazer, os resorts Salinas Park, Salinas Exclusive e Salinas Premium são referências. Da localização estratégica ao lado dos principais pontos turísticos da cidade aos serviços completos, as opções contemplam atrativos diferenciados para todos os tipos de viagem.

Como primeiro empreendimento da GAV Resorts lançado na região, o Salinas Park abriu as portas para experiências diferenciadas de férias. A estrutura conta com salas de jogos, playground, parque aquático infantil, piscinas de borda infinita, espaço zen e uma vista de tirar o fôlego.

Como o próprio nome já diz, o Salinas Exclusive Resort oferece exclusividade em cada detalhe. O complexo tem acomodações de 1 ou 2 quartos, e ampla área de lazer com rio lento, prainha, piscina infantil, bar molhado, playground, espaço zen, SPA, salão de beleza e outras muitas opções para atender todas as expectativas de férias.

Já o Salinas Premium Resort completa a tradição de hospitalidade do grupo com chave de ouro. Seu conceito sofisticado de férias entrega todos os atrativos de lazer dos outros empreendimentos e mais alguns diferenciais, como sala de cinema, boliche e natureza exuberante ao redor.

Seguindo o padrão de qualidade da GAV Resorts, empresa especializada em turismo de alto padrão, os turistas de Salinas encontram experiências de hospedagem com apartamentos que atendem a todas as necessidades, academia, restaurantes, programações para todas as idades e o conceito dog friendly para receber toda a família.