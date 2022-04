6 vantagens de morar em um apartamento que você não sabia

Escolher um lugar para viver sozinho ou com a família é uma decisão que impacta a vida de uma pessoa por muito tempo. Por isso, na hora de comprar ou alugar um imóvel, o futuro morador tem que avaliar bem as vantagens de morar em casa ou em apartamento.

É importante ter uma visão completa da rotina da família e considerar todos os aspectos que aumentam a qualidade de vida, como segurança, lazer, localização e praticidade. De acordo com as tendências do momento, o fenômeno de verticalização, crescente nas cidades, mostra que a escolha pelos apartamentos tem sido cada vez mais frequente.

Veja a seguir algumas das principais vantagens apontadas pelos donos de apartamentos.

1. Segurança reforçada

Viajar e deixar a casa sozinha com aquela preocupação a respeito de invasões e furtos é um problema que as pessoas que moram em prédios raramente têm. Isso porque a maioria dos condomínios conta com portaria 24 horas, câmeras de segurança, controle do acesso de visitantes e portões eletrônicos.

Toda essa estrutura proporciona tranquilidade aos moradores principalmente quando estão na residência ou nas dependências do prédio e também ao receberem funcionários, entregadores e visitantes externos.

2. Regras de convivência e de gestão do condomínio

Moradores de prédios ou condomínios precisam atender a regras estipuladas para uma boa convivência coletiva, o que acaba inibindo brigas, desavenças e contravenções que muitas vezes existem entre vizinhos. Uma das vantagens principais de condomínios é o silêncio, pois os apartamentos são mais tranquilos neste aspecto. O síndico, por sua vez, deve zelar pelo cumprimento das regras de convivência e pela manutenção dos espaços do condomínio.

3. Área de lazer

Ao escolher morar em um apartamento com uma área de lazer completa, os moradores têm acesso a ambientes para recreação e esporte, como churrasqueiras, piscinas, playground, salão de festas, espaço gourmet, academia, entre outras vantagens que melhoram a qualidade de vida.

Para quem tem filhos, os locais permitem que as crianças brinquem e se exercitem com segurança dentro das dependências do condomínio. Além da comodidade, o acesso a todos esses recursos gera uma economia ao evitar gastos com esporte e lazer fora de casa.

4. Praticidade para as demandas do dia a dia

Se o morador passa o dia todo fora de casa ou viaja bastante, ter alguém para receber correspondências e encomendas com segurança faz toda a diferença. A existência de elevadores, carrinhos de compras e portaria 24h também traz praticidade na hora do supermercado e da mudança.

5. Menor investimento em manutenção e decoração

Devido ao fato de apartamentos serem geralmente menores que casas, as despesas com decoração e manutenção também tendem a ser mais baixas. Moradores de edifícios também não precisam se preocupar com tanta frequência com o aspecto externo do local, pois isso faz parte das atribuições da gestão do condomínio e quaisquer despesas são divididas entre os proprietários.

6. Maior socialização

Poder fazer amizades e contar com a ajuda dos vizinhos quando necessário é mais uma vantagem de morar em apartamentos. Para as crianças, muitos novos amigos nascem nos playgrounds dos condomínios, e os pais podem combinar entre si a troca de caronas para escolas e atividades. Bons vizinhos também são bastante úteis quando se precisa de alguém para alimentar seu pet ou molhar as suas plantas durante uma viagem.

Para aqueles que estão buscando um condomínio com todas essas vantagens, uma excelente opção é o Edifício Felicità, da construtora Plancon. Com unidades que vão desde 47m² a 182m², em seis tipos diferentes de plantas, o local oferece um alto nível de segurança com uma ampla infraestrutura de esporte e lazer.

Os moradores poderão contar com piscina adulto, com deck molhado e duas raias com borda, e infantil; dois espaços gourmet com duas churrasqueiras separadas; dois salões de festas; pista de cooper; salão de jogos e área infantil. Para reunir os amigos e a família, no nível da cobertura há um terraço gourmet panorâmico com churrasqueira com capacidade para até 30 pessoas; espaço gourmet panorâmico e refrigerado para até 20 pessoas; academia de ginástica para atividades ao ar livre e spa feminino panorâmico com área refrigerada e solarium.

A cobertura do Felicità conta com um terraço gourmet panorâmico com churrasqueira, espaço gourmet, academia e spa (Divulgação/Plancon)

O Edifício Felicità está localizado no coração do bairro Batista Campos e próximo a supermercados, colégios, faculdades, academias e as mais bonitas áreas verdes da cidade.

