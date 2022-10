6ª edição da Semana Mundial do Investidor traz eventos de educação financeira

A Semana Mundial do Investidor é uma campanha promovida, mundialmente, pela Organização Internacional de Valores Mobiliários (IOSCO) e, nacionalmente, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em parceria com o Instituto Sicoob, e vem com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da educação financeira e da proteção dos investidores, e dar destaque às iniciativas dessa área. Em 2022, os principais temas do evento serão: resiliência financeira e finanças sustentáveis e acontece entre os dias 4 e 7 de outubro.

A Analista de Organização de Quadro Social, Tayana Sizo, contou detalhes sobre a programação (Arquivo pessoal)

A Analista de Organização de Quadro Social do Sicoob Coimppa, Tayana Sizo, contou detalhes sobre a programação. “A Semana Mundial do Investidor está em sua 6ª edição e vem com o intuito de gerar oportunidades de conhecimento sobre educação financeira, poupar e investir de forma consciente e sustentável, no decorrer desta semana, várias instituições que apoiam esse movimento irão promover ações educacionais à sociedade em geral. O Sicoob Coimppa, apoiando o Instituto Sicoob nessa empreitada, não vai ficar de fora. Vamos realizar atividades com alunos de escolas parceiras e promoveremos uma live sobre o assunto com o nosso parceiro renomado no assunto, o Prof. Dr. Alexandre Damasceno”, completou.

Parte das ações promovidas pelo Sicoob Coimppa envolvem o público escolar e também os cooperados. “Entendemos que a educação financeira precisa começar desde a infância, por isso a importância do público escolar nessa iniciativa, estaremos presentes nos bairros de Icoaraci e do Jurunas, além da live que estamos preparando. E aproveitamos para reforçar o nosso convite a todos que queiram participar, será uma troca de informações e conhecimento com o preparadíssimo Prof. Alexandre Damasceno. A live estará disponível no canal do Youtube do Sicoob Coimppa e também no aplicativo Sicoob Moob, aos cooperados” afirmou Tayana Sizo.

Programação

05 de outubro

Contação de história - Escola Cristã Eduardo Miller

Endereço: Av. Dr. Lopo de Castro, 899 - Cruzeiro (Icoaraci), Belém - PA, 66810-000

06 de outubro

Contação de história - Cooperativa Educacional Invicto

Rua dos Timbiras, n°658. Entre Bom Jardim e Carlos de Carvalho. Bairro do Jurunas.

07 de outubro

Live sobre Educação Financeira e Finanças Sustentáveis

