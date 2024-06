5 Vantagens de Escolher Móveis Externos com Cordas Náuticas

Durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, os móveis com cordas náuticas estão cada vez mais populares entre os consumidores que buscam estilo e sustentabilidade. No Pará, a loja referência nesse tipo de produto é a Eletromóveis, conhecida pela qualidade e resistência dos seus modelos.

"Os móveis em corda náutica são excepcionais para quem procura uma solução moderna e sustentável para decorar áreas externas ou internas", explica Jamile Costa. Fabricada a partir de poliéster de alta qualidade, a corda náutica é resistente às intempéries e aos raios UV, o que confere uma durabilidade impressionante e facilidade de limpeza aos móveis. Essa característica é especialmente importante em regiões com clima variável, como o Pará, afirma a Atendente Comercial Jamile Costa.

Entre os produtos mais vendidos na Eletromóveis estão mesas, cadeiras, poltronas e guarda-roupas. "A vantagem é a resistência do material", destaca Jamile. "A corda náutica tem como principal característica a durabilidade, o que garante um item perfeito tanto para ambientes externos quanto internos. Outra vantagem é a personalização, permitindo que cada cliente tenha um móvel único".

A Eletromóveis não se destaca apenas pela qualidade dos seus produtos, mas também pelos serviços oferecidos. A loja garante entrega em até 48 horas e montagem em até 48 horas após a entrega. Além disso, a entrega pode ser realizada em mais de 20 municípios do estado do Pará, o que facilita o acesso aos seus produtos para um público mais amplo. "Oferecemos parcelamento em até 15 vezes, o que torna mais fácil para os clientes adquirirem os móveis que desejam", completa Jamile.

Com mais duas lojas no interior do estado, em Capanema e Castanhal, a Eletromóveis amplia ainda mais seu alcance. Ambas as lojas também realizam entregas em vários municípios do Pará e oferecem vendas pelo WhatsApp, através do número (91) 98897-6426. Essa capilaridade e o atendimento personalizado são diferenciais que fazem da Eletromóveis uma referência no mercado de móveis com cordas náuticas.

Para quem está considerando a compra desse tipo de mobiliário, Jamile Costa dá algumas dicas preciosas. "A resistência do material e a possibilidade de personalização são grandes vantagens. Os móveis em corda náutica não apenas adicionam um toque de elegância ao ambiente, mas também são extremamente práticos e duradouros. É um investimento que vale a pena."

5 Vantagens dos Móveis Externos com Cordas Náuticas

Durabilidade: A corda náutica é resistente às intempéries e aos raios UV, garantindo móveis que duram mais. Facilidade de Limpeza: Por ser feita de poliéster de alta qualidade, a corda náutica é fácil de limpar e manter. Sustentabilidade: A utilização de materiais duráveis e de alta qualidade contribui para um consumo mais consciente. Personalização: Permite que os móveis sejam personalizados conforme o gosto do cliente, resultando em itens únicos. Versatilidade: Pode ser usada tanto em ambientes externos quanto internos, adaptando-se a diferentes estilos de decoração.

