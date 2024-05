5 setores que são impulsionados pela indústria da construção civil

A construção civil é um dos pilares mais sólidos da economia brasileira, já que impulsiona o crescimento econômico e gera empregos diretos e indiretos, além de movimentar diversas outras indústrias. No Pará, o setor tem desempenhado um papel crucial na melhoria da infraestrutura e no desenvolvimento urbano, refletindo diretamente na qualidade de vida da população.

De acordo com Fabrizio de Almeida Gonçalves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon Pará), a construção civil é a maior e mais rápida indústria indutora na retomada do crescimento econômico, tanto local quanto nacional.

“A importância da construção civil no crescimento econômico é multifacetada. Este setor estimula diversos outros segmentos da economia, criando uma verdadeira cadeia de desenvolvimento” - Fabrizio de Almeida Gonçalves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará

Entre os segmentos que estão interligados com a construção civil e, consequentemente, são fomentados a medida que o setor é impulsionado, estão desde fornecedores de refeições até grandes indústrias, como de aço, vidro, cimento, cerâmica, louças, metais, alumínio, entre outras.

5 setores que são diretamente influenciados pela construção civil

1. Fornecedores de Materiais: A construção civil gera uma demanda constante por diversos materiais, que vão desde portas, esquadrias, janelas, até vidro, madeiras, pedras, entre outros. Esses fornecedores se beneficiam diretamente da necessidade de suprimentos para obras, resultando em um aumento na produção e vendas. A construção impulsiona ainda a cadeia produtiva desses materiais ao gerar emprego e renda em toda a cadeia de fornecimento.



2. Transporte: O setor é responsável pela logística de entrega de materiais e equipamentos para os canteiros de obras. Caminhões e outros veículos são essenciais para garantir que tudo chegue no prazo e em boas condições. Além disso, o aumento dos investimentos em infraestruturas, como a criação de estradas e pontes, melhora a eficiência do setor de transporte.

Fomento na construção civil reflete no aumento da venda de materiais de construção (Igor Mota/ O Liberal)

3. Aluguel de Máquinas e Equipamentos: O uso de maquinários pesados, como guindastes, escavadeiras e tratores é crucial para a realização de grandes obras. Esse setor se beneficia da alta demanda gerada pela construção civil. Ao alugar esses equipamentos, as empresas de construção conseguem reduzir custos e aumentar a eficiência, enquanto o setor de aluguel se expande e se moderniza.

4. Indústria de Materiais de Construção: A construção civil impulsiona a indústria de materiais uttilizados em obras, como tijolos, blocos, areia, telhas, cerâmicas, tubos, torneiras, tintas, entre diversos outros. A demanda constante por esses produtos incentiva a inovação e o aprimoramento de processos produtivos, resultando em materiais mais eficientes e sustentáveis.



5. Mercado Imobiliário: Beneficiado pela construção civil, o mercado imobiliário recebe novos empreendimentos, aumentam a oferta de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Além disso, a construção de novas infraestruturas, como escolas, hospitais e centros comerciais também valoriza as regiões e impulsiona o desenvolvimento urbano.

Sinduscon Pará terá estande na XVI Feira da Indústria do Pará (Foto: Divulgação/ Sinduscon)

XVI Feira da Indústria do Pará será realizada de 22 a 25 de maio de 2024

A diversidade e força industrial paraenses serão destaque em um dos maiores eventos nacionais sobre o tema: a XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), que será realizada de 22 a 25 de maio, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. O evento promete ser um ponto de encontro para empresários, investidores e profissionais do setor, proporcionando um ambiente promissor para discussões e troca de conhecimentos.

Ponto de encontro para empresários, investidores e profissionais do setor, a XVI Feira da Indústria do Pará proporcionará troca de conhecimentos (Foto: Divulgação/ Sinduscon)

O Sinduscon Pará estará presente com um estande, onde compartilhará as ações realizadas pela instituição voltadas para a melhoria do ambiente de negócios na construção civil. Na programação, haverá premiações, gravação de podcasts, happy hour, dinâmicas, brindes, entre outras atividades. Além disso, o sindicato participará dos painéis do Congresso Técnico, discutindo temas relevantes para a indústria.

Sobre o Sinduscon

As atividades do Sinduscon incluem a promoção de boas práticas entre seus associadas, oferecendo programas de qualificação técnica e diversos cursos e treinamentos. Entre os destaques, está o projeto "Construindo Mais Cidadania", que já beneficiou mais de 56.000 pessoas com palestras sobre temas essenciais como violência doméstica, tabagismo, alcoolismo, meio ambiente e sustentabilidade. Esses esforços demonstram o compromisso do Sinduscon Pará em não apenas fortalecer o setor da construção civil, mas também em promover um impacto social positivo.

