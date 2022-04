5 formas de fazer os pneus durarem mais

A durabilidade dos pneus é um importante fator a ser observado pelos donos de carros e profissionais que trabalham como motoristas. Além de ter influência no consumo de combustível do veículo, pneus em mau estado podem aumentar o risco de acidentes.

Desde que haja cuidado na direção, é entre 40 mil e 60 mil quilômetros a média de duração de pneus em carros de passeio usados de forma profissional por taxistas, motoristas de aplicativos, entre outras funções. É claro que a qualidade e a procedência da marca também interferem na sua durabilidade e, dessa forma, pneus fabricados com matéria-prima de alto nível tendem a rodar por mais tempo.

Outro item a ser considerado para conservar os pneus é a forma e o local de armazenamento nas lojas. O ideal é que eles estejam guardados em locais arejados, sem exposição ao sol, sem contato direto com o solo e, portanto, com a umidade..

Mas o que o condutor pode fazer para aumentar a vida útil dos pneus já em uso? Veja a seguir 5 dicas.

1. Cuide da manutenção do seu veículo

Manter a manutenção do carro em dia ajuda na segurança das viagens e a prolongar a durabilidade dos pneus. Se o sistema de suspensão está desregulado, por exemplo, os pneus têm um desgaste maior.

É importante balancear e alinhar o veículo regularmente para uma boa distribuição de peso ao longo do conjunto de pneus e rodas. Assim, é possível evitar a substituição antecipada desse item.

2. Mantenha o pneu calibrado

Os pneus devem estar devidamente calibrados de acordo com o porte do veículo, o tipo de solo onde ele trafega e o volume da carga. Isso é importante para evitar que eles se desgastem mais rapidamente do que o normal. O indicado é revisar a calibração a cada 15 dias.

3. Dirija cuidadosamente e evite manobras arriscadas

Pode não parecer, mas a direção defensiva, além de aumentar a segurança de quem dirige, ajuda a preservar os pneus. Isso porque ao acelerar demais, executar curvas fechadas em alta velocidade, freadas bruscas e manobras em locais pequenos os pneus são mais exigidos.

4. Controle o nível de desgaste dos pneus

O condutor deve medir o desgaste dos pneus de tempos em tempos. Se mesmo após todos os cuidados preventivos, os pneus estiverem se desgastando mais rápido do que o esperado, algo diferente pode estar acontecendo. Nestes casos, é indicado procurar uma empresa especializada para uma revisão.

Estar atento às condições gerais dos pneus é importante para garantir a segurança no veículo (Divulgação / RR Pneus)

5. Faça o rodízio de pneus

Mudar os pneus dianteiros e traseiros de posição também é indicado para a sua aumentar durabilidade. A recomendação é buscar um profissional especializado para avaliar o estado dos pneus e programar junto ao dono do veículo as trocas quando necessário.

