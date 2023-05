3ª FENCOOP reuniu mulheres e jovens para impulsionar o cooperativismo

Mulheres e jovens já são protagonistas no cooperativismo e têm um papel fundamental para o desenvolvimento do setor. Por isso, durante a 3ª Feira de Negócios do Cooperativismo, realizada pelo Sistema OCB/PA, nos dias 26, 27 e 28 de abril, na Estação das Docas, ocorreu o 1° Encontro de Mulheres “Elas pelo Coop” e o 1° Encontro de Jovens Cooperativistas.

Durante o encontro de mulheres participaram Luzi Vergani, Coordenadora do Comitê de Mulheres da OCB Nacional, Cirede Carloto, coordenadora do Comitê de Mulheres da OCB/PA, e Joelma Nunes, suplente do Comitê de Mulheres da OCB/PA. Elas apresentaram o Comitê como um órgão consultivo que atua na promoção da inclusão e diversidade, buscando fortalecer a participação democrática das mulheres no setor cooperativista.

Foram abordadas questões relevantes sobre a importância da representatividade feminina no segmento cooperativista, destacando-se a necessidade de direcionar pautas sensíveis ao público feminino e promover uma educação que fortaleça a autoestima e o empoderamento das mulheres que atuam no cooperativismo.

“Me surpreendeu positivamente ver tantas mulheres engajadas dentro do cooperativismo. É a partir de encontros como este que conquistaremos voz e força dentro das nossas cooperativas. Nosso comitê une as mulheres em um só objetivo, um só propósito, que é a igualdade na participação das cooperativas. Nós queremos a oportunidade de trabalhar junto aos homens, que hoje são maioria dos nossos representantes”, ressaltou Luzi.

Na ocasião também foi realizada a primeira edição do Encontro de Jovens Cooperativistas (Divulgação)

ENCONTRO DE JOVENS

Já o encontro de jovens houve a apresentação do Comitê de Jovens Geração C. Conduzido pela Alana Adinaele, representante do Comitê de Jovens no Pará e do Comitê pela OCB Nacional, além de ser embaixadora da ACI, demonstrou estudos sobre o número de jovens envolvidos no cooperativismo atualmente.

O objetivo do Comitê de Jovens da Geração “C” é instruir novos líderes através do fomento de ideias e estratégias por meio da inovação para promover a perenidade do cooperativismo pelo processo de sucessão. A iniciativa representa uma oportunidade para que a nova geração tenha voz ativa nas decisões do sistema cooperativista e contribua para o desenvolvimento econômico e social da região. O CapacitaCoop e o Jovem Aprendiz são outros exemplos do incentivo do Sistema OCB/PA à profissionalização e integração dos jovens ao cooperativismo, e são várias cooperativas parceiras que engajam esses projetos e geram oportunidades para a nova geração. Esses projetos já fazem parte do incentivo da OCB/PA em parceria com várias cooperativas e geraram oportunidades para a nova geração.

Alana Adinaele destacou em sua fala o papel da juventude nesta nova fase do cooperativismo: “A gente classifica ‘jovem’ qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha entre 18 e 35 anos. Muitas vezes as pessoas pensam que jovens são apenas adolescentes, e excluem grande parcela dessa classe etária. O cooperativismo nasceu para ser jovem e inovador. Hoje nós precisamos de pessoas comprometidas para desenvolver cada vez mais o cooperativismo brasileiro, e o papel do jovem é trazer recursos atuais e novidades para colaborar com esse crescimento.”