Estudantes da UFPA podem se inscrever até dia 23 para auxílio na modalidade chip

Até as 18h do dia 23 de novembro, estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) em situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão se inscrever para a concessão de um auxílio emergencial de inclusão digital, na modalidade de chips, para uso durante o período de Ensino Remoto Emergencial (ERE). As inscrições estão abertas por meio de um novo edital e podem ser feitas no site do Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (Sigaest): www.sigaest.ufpa.br.



O auxílio na modalidade de chip é constituído pelo fornecimento de pacotes de dados móveis de 20 Gbytes, renováveis mensalmente, do Serviço Móvel Pessoal nos termos do Programa Aluno Conectado do Ministério da Educação (MEC) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).



É destinado para os discentes que estão regularmente matriculados em curso presencial de graduação, de pós-graduação, do ensino básico e técnico, o qual esteja promovendo atividade curricular remota emergencial. Mas é necessário ter renda familiar bruta de até 1,5 (um salário mínimo e meio) per capita.



Os discentes já cadastrados no Sigaest deverão acessar o sistema com número de matrícula e CPF, clicar no link “Inclusão Digital” e realizar a inscrição na modalidade de auxílio pretendida. Posteriormente, os discentes devem atualizar seus dados cadastrais, com especial atenção ao endereço de e-mail e ao número de telefone no qual deverá ser instalado o pacote de dados móveis para uso no ensino remoto.



Discentes ainda não cadastrados no Sigaest deverão acessar o sistema, clicar em “Ainda não possui cadastro? Clique aqui”, e preencher todos os dados solicitados. Ao acessar o sistema, deve clicar em “Inclusão Digital” e realizar a inscrição na modalidade pretendida. Posteriormente os discentes devem preencher, de forma completa, o Questionário Socioeconômico.



No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o Formulário do Ministério da Educação (MEC) constante no Sigaest, quando deverão informar o número do CEP do município ou localidade onde acessarão a internet para a realização das atividades curriculares remotas, bem como devem informar o campus da UFPA onde desejam receber o chip.