Vini Jr. deve ter o maior salário da história do Arsenal caso deixe o Real Madrid, diz jornal

O Arsenal prepara uma proposta para contratar Vinicius Júnior, visando oferecer o maior salário já pago pelo clube inglês. A intenção é que os vencimentos superem 400 mil libras semanais (cerca de € 470 mil), o que ultrapassaria R$ 2,7 milhões por semana e R$ 12 milhões mensais.
A estratégia dos 'Gunners' busca superar os ganhos atuais do jogador no Real Madrid para convencê-lo a se transferir para a Premier League. Contudo, não há, até o momento, acordo ou negociação avançada entre Vini Jr. e o clube londrino.
O atacante brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. De acordo com as informações, sua prioridade é permanecer na equipe espanhola, mas ele busca valorização financeira em uma eventual renovação de vínculo.
Detalhes da Proposta e Salário Atual
Atualmente, Vini Jr. recebe cerca de € 18 milhões líquidos por temporada no Real Madrid, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais. A proposta do Arsenal representaria uma tentativa de superar esses valores, aumentando as chances de tirá-lo do clube espanhol.
A possível contratação de Vinicius Júnior seria um investimento de grande porte para o Arsenal. O salário projetado para o brasileiro excederia os valores pagos aos principais jogadores do elenco, colocando-o no topo da folha salarial histórica da equipe.
Cenário Indefinido e Monitoramento
Por ora, o cenário permanece indefinido. Vini Jr. segue focado na possibilidade de renovar seu contrato com o Real Madrid. Enquanto isso, o Arsenal monitora a situação e avalia a proposta, que, se confirmada, faria do atacante o jogador mais bem pago da história do clube inglês, conforme o The Telegraph.