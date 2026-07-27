Vini Jr. deve ter o maior salário da história do Arsenal caso deixe o Real Madrid, diz jornal

A estratégia dos Gunners seria superar os ganhos atuais do jogador no Real Madrid para convencê-lo a deixar o futebol espanhol

O Arsenal prepara uma proposta para contratar Vinicius Júnior, visando oferecer o maior salário já pago pelo clube inglês. A intenção é que os vencimentos superem 400 mil libras semanais (cerca de € 470 mil), o que ultrapassaria R$ 2,7 milhões por semana e R$ 12 milhões mensais.

A estratégia dos 'Gunners' busca superar os ganhos atuais do jogador no Real Madrid para convencê-lo a se transferir para a Premier League. Contudo, não há, até o momento, acordo ou negociação avançada entre Vini Jr. e o clube londrino.

O atacante brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. De acordo com as informações, sua prioridade é permanecer na equipe espanhola, mas ele busca valorização financeira em uma eventual renovação de vínculo.

Detalhes da Proposta e Salário Atual

Atualmente, Vini Jr. recebe cerca de € 18 milhões líquidos por temporada no Real Madrid, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões anuais. A proposta do Arsenal representaria uma tentativa de superar esses valores, aumentando as chances de tirá-lo do clube espanhol.

A possível contratação de Vinicius Júnior seria um investimento de grande porte para o Arsenal. O salário projetado para o brasileiro excederia os valores pagos aos principais jogadores do elenco, colocando-o no topo da folha salarial histórica da equipe.

Cenário Indefinido e Monitoramento