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VÍDEO: Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque

Barbeiro esperou pelo jogador após ser avisado por um amigo e conseguiu tirar foto com o craque ainda usando a máscara do super-herói

Hannah Franco
fonte

Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque. (Instagram/caio_c17)

Era o "Spiderney"? O barbeiro e motorista de aplicativo Caio Lopes, de 28 anos, teve um encontro inesperado com Neymar na noite da última segunda-feira (10), em Santos, no litoral de São Paulo. O fã esperava pelo jogador na saída de um shopping quando percebeu que o atacante estava fantasiado de Homem-Aranha. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Caio contou ao Metrópoles que recebeu a informação de um amigo que trabalha no Pátio Iporanga e percebeu que o Rolls-Royce Cullinan de Neymar estava estacionado no local por volta das 21h15. O barbeiro decidiu esperar até a saída do jogador e retornou ao shopping por volta das 23h.

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“Cheguei lá por volta das 23h. Não tinha certeza se ia encontrar o Ney… Mas dei sorte.”

Quando Neymar apareceu, Caio começou a gravar com o celular. Mesmo usando a máscara do Homem-Aranha, o fã conseguiu identificar o jogador pelas tatuagens nas mãos. Neymar atendeu ao pedido de foto e posou para o registro ainda com a fantasia.

Segundo o barbeiro, poucas pessoas sabiam que Neymar deixaria o shopping naquele momento. Por isso, ele preferiu não avisar outros amigos para evitar uma movimentação em torno do jogador.

“Fui sozinho e não avisei ninguém para não fazerem ‘xabú’. Não queria incomodar o jogador”, afirmou.

Antes de deixar o local, Neymar entregou o ticket do estacionamento ao fã. Caio disse que pretende guardar o papel como lembrança do encontro inusitado com o ídolo. Confira o vídeo do encontro:

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