VÍDEO: Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque Barbeiro esperou pelo jogador após ser avisado por um amigo e conseguiu tirar foto com o craque ainda usando a máscara do super-herói Hannah Franco 13.08.26 22h50 Fã reconhece Neymar fantasiado de Homem-Aranha e consegue foto com o craque. (Instagram/caio_c17) Era o "Spiderney"? O barbeiro e motorista de aplicativo Caio Lopes, de 28 anos, teve um encontro inesperado com Neymar na noite da última segunda-feira (10), em Santos, no litoral de São Paulo. O fã esperava pelo jogador na saída de um shopping quando percebeu que o atacante estava fantasiado de Homem-Aranha. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Caio contou ao Metrópoles que recebeu a informação de um amigo que trabalha no Pátio Iporanga e percebeu que o Rolls-Royce Cullinan de Neymar estava estacionado no local por volta das 21h15. O barbeiro decidiu esperar até a saída do jogador e retornou ao shopping por volta das 23h. VEJA MAIS Neymar dá assistências e Gabigol faz o 100º pelo Santos em virada contra o Macará Brad Pitt fala sobre ver pornografia e cita Neymar: 'me deixam louco' O astro norte-americano rasgou elogios ao jogador brasileiro, mas disse que ele tem algo que deixa a desejar em campo. Confira! “Cheguei lá por volta das 23h. Não tinha certeza se ia encontrar o Ney… Mas dei sorte.” Quando Neymar apareceu, Caio começou a gravar com o celular. Mesmo usando a máscara do Homem-Aranha, o fã conseguiu identificar o jogador pelas tatuagens nas mãos. Neymar atendeu ao pedido de foto e posou para o registro ainda com a fantasia. Segundo o barbeiro, poucas pessoas sabiam que Neymar deixaria o shopping naquele momento. Por isso, ele preferiu não avisar outros amigos para evitar uma movimentação em torno do jogador. “Fui sozinho e não avisei ninguém para não fazerem ‘xabú’. Não queria incomodar o jogador”, afirmou. Antes de deixar o local, Neymar entregou o ticket do estacionamento ao fã. Caio disse que pretende guardar o papel como lembrança do encontro inusitado com o ídolo. Confira o vídeo do encontro: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Homem-aranha Viralizou COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 Mais esportes Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18). 16.08.26 7h00 MMA Sport Club Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal 14.08.26 13h57 Novidade Lateral-direito desembarca em Belém para assinar com o Paysandu; saiba quem é Contratação ainda não foi oficializada pelo clube bicolor, mas foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto a uma fonte. 14.08.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em cenários opostos, Remo e Paysandu se preparam para eleições presidenciais Próximas gestões terão desafios dentro e fora de campo para administrar a partir de 2027 16.08.26 9h00 Jiu-jitsu Aos 10 anos, 'Anna Foguetinho' já é campeã mundial e leva o nome de Muaná aos tatames Moradora do Marajó, Anna Isis conquistou o Mundial X-Combate e agora se prepara para tentar o bicampeonato em Fortaleza 16.08.26 8h00 FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 neste domingo Zagueiro do Bahia passa mal, vomita em campo e jogo do Brasileirão é interrompido Partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó 16.08.26 12h23