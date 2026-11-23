O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória importantíssima na briga por vaga na Copa Libertadores 2026 na noite deste domingo (22). No Cícero de Souza Marques, o time paulista recebeu o Vasco, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com gol de Eduardo Sasha, bateu o rival direto por 1 a 0.
Com o resultado, o Bragantino emplacou sua quarta vitória consecutiva em casa no Brasileirão, foi a 50 pontos e subiu, ao menos de maneira provisória, para o oitavo lugar, apenas um atrás do Atlético-MG. Do outro lado, o time carioca, que vinha de três triunfos consecutivos no torneio, segue com 47, podendo deixar o 10º lugar ao fim da rodada.
As equipes terão toda a semana de preparação, visando a 37ª rodada do Brasileirão. No próximo domingo (29), a partir das 18h30, o Red Bull Bragantino vai até o Beira-Rio para encarar o Internacional. Logo depois, às 19h30, é a vez do Vasco fechar a rodada diante do Atlético-MG, na Arena MRV.
O duelo direto na parte de cima da tabela começou com domínio do Red Bull Bragantino, que teve boas chances com Eduardo Sasha e Eric Ramires, mas quem teve a primeira grande oportunidade foi o Vasco. Aos 13, Andrés Gómez ganhou duas divididas no meio-campo, avançou sozinho desde o meio-campo, mas cara a cara com Volpi, tentou a cavadinha e errou o chute.
Do outro lado, o Bragantino conseguiu responder aos 16, quando Juninho Capixaba aproveitou rebote e parou em Léo Jardim. O jogo então ficou muito disputado no meio-campo e só voltou a animar aos 29, quando Andrés Gómez cruzou na área, Volpi desviou, e Alix Vinícius, de peito, quase mandou contra a própria meta.
Quando parecia que o duelo iria para o intervalo sem novas emoções, aos 45, Cuiabano ganhou disputa na lateral e cruzou na medida para Bruno Duarte, que livre, na pequena área, acertou o travessão em uma chance perdida de forma inacreditável.
Na volta para o segundo tempo, logo no primeiro minuto, Andrés desperdiçou mais uma boa chance para o time carioca quando ganhou mais uma disputa no meio-campo, saiu sozinho, mas tropeçou na bola e viu a defesa se recuperar. O time paulista respondeu aos 15, com Lucas Barbosa, que mandou rente à trave.
A pressão do Bragantino, entretanto, não foi em vão. Após castigar a defesa adversária, aos 20, Lucas Barbosa recebeu lançamento na área e cruzou na medida para Eduardo Sasha, que de cabeça, venceu Léo Jardim e abriu o marcador para o time da casa. O segundo quase veio aos 28, quando Alix Vinícius mandou de cabeça, rente à trave.
Nos minutos finais, o Vasco tentou esboçar uma reação, mas seguiu desperdiçando chances e ainda viu Robert Renan ser expulso aos 43 após falta em Isidro Pitta, amargando uma derrota difícil de engolir no interior paulista.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 VASCO
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto (SantAnna), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Gabriel) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini.
VASCO - Técnico: Pedro Emanuel.
GOLS - Eduardo Sasha, aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pereira, Juninho Capixaba, Alix Vinícius, Paulo Henrique, Wallace Yan e SantAnna.
CARTÃO VERMELHO - Robert Renan.
RENDA - R$ 240.280,00.
PÚBLICO - 5.047 torcedores.
ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).