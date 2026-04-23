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Thunder abre vantagem sobre Suns, mas lesão de Jalen Williams preocupa; Pistons empatam série

Estadão Conteúdo

Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o Oklahoma City Thunder confirmou o seu favoritismo na noite desta quarta-feira no Paycom Center. Contando com uma brilhante atuação de Shai Gilgeous-Alexander, os anfitriões derrotaram o Phoenix Suns com certa facilidade por 120 a 107 e, assim, abriram vantagem nos playoffs da NBA de 2 a 0. A baixa, no entanto, fica por conta da lesão de Jalen Williams.

Apesar do resultado positivo, os atuais campeões da competição tiveram uma baixa significativa. Jalen Williams caiu de mal jeito em uma disputa de rebote e deixou o duelo com uma lesão na coxa esquerda no meio do terceiro quarto.

A situação do astro preocupa a comissão técnica para a sequência dos playoffs. "Vamos analisar a questão nos próximos dias e informaremos a vocês assim que tivermos alguma novidade", afirmou Mark Daigneault, treinador do Thunder.

Até o momento da contusão, Williams vinha apresentando um bom desempenho no jogo com 19 pontos, quatro assistências, além de um rebote.

Destaque do embate, o ala canadense Shai Gilgeous-Alexander liderou a equipe desde o início do confronto e terminou o duelo como o cestinha da partida ao assinalar 37 pontos e contribuir com nove assistências.

Pelo lado do Phoenix Suns, o protagonismo ficou por conta de Dilon Brooks. Ele foi o maior pontuador de sua equipe com 30 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo terceiro jogo dos playoffs neste sábado, em Phoenix.

No outro jogo da noite, o Detroit Pistons fez valer o mando de quadra e derrotou o Orlando Magic por 98 a 83 no Little Caesars Arena e empatou a série de playoffs em 1 a 1.

Para se recuperar nesta etapa eliminatória, o time da casa contou com a boa performance de Cade Cunningham. Ele marcou 27 pontos e liderou a equipe. Coadjuvante de luxo, Tobias Harris também deu 11 assistências e valorizou o resultado.

"Significa muito (empatar a série). Demos um ótimo passo e a vitória foi importante para retribuir o apoio de nossos torcedores na busca pela classificação", afirmou. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo terceiro jogo dos playoffs neste sábado, em Orlando.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA

Detroit Pistons 98 x 83 Orlando Magic Oklahoma City Thunder 120 x 107 Phoenix Suns

ACOMPANHE OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Atlanta Hawks x New York Knicks Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves x Denver Nugets

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