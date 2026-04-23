Thunder abre vantagem sobre Suns, mas lesão de Jalen Williams preocupa; Pistons empatam série Estadão Conteúdo 23.04.26 9h16 Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o Oklahoma City Thunder confirmou o seu favoritismo na noite desta quarta-feira no Paycom Center. Contando com uma brilhante atuação de Shai Gilgeous-Alexander, os anfitriões derrotaram o Phoenix Suns com certa facilidade por 120 a 107 e, assim, abriram vantagem nos playoffs da NBA de 2 a 0. A baixa, no entanto, fica por conta da lesão de Jalen Williams. Apesar do resultado positivo, os atuais campeões da competição tiveram uma baixa significativa. Jalen Williams caiu de mal jeito em uma disputa de rebote e deixou o duelo com uma lesão na coxa esquerda no meio do terceiro quarto. A situação do astro preocupa a comissão técnica para a sequência dos playoffs. "Vamos analisar a questão nos próximos dias e informaremos a vocês assim que tivermos alguma novidade", afirmou Mark Daigneault, treinador do Thunder. Até o momento da contusão, Williams vinha apresentando um bom desempenho no jogo com 19 pontos, quatro assistências, além de um rebote. Destaque do embate, o ala canadense Shai Gilgeous-Alexander liderou a equipe desde o início do confronto e terminou o duelo como o cestinha da partida ao assinalar 37 pontos e contribuir com nove assistências. Pelo lado do Phoenix Suns, o protagonismo ficou por conta de Dilon Brooks. Ele foi o maior pontuador de sua equipe com 30 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo terceiro jogo dos playoffs neste sábado, em Phoenix. No outro jogo da noite, o Detroit Pistons fez valer o mando de quadra e derrotou o Orlando Magic por 98 a 83 no Little Caesars Arena e empatou a série de playoffs em 1 a 1. Para se recuperar nesta etapa eliminatória, o time da casa contou com a boa performance de Cade Cunningham. Ele marcou 27 pontos e liderou a equipe. Coadjuvante de luxo, Tobias Harris também deu 11 assistências e valorizou o resultado. "Significa muito (empatar a série). Demos um ótimo passo e a vitória foi importante para retribuir o apoio de nossos torcedores na busca pela classificação", afirmou. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo terceiro jogo dos playoffs neste sábado, em Orlando. CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA Detroit Pistons 98 x 83 Orlando Magic Oklahoma City Thunder 120 x 107 Phoenix Suns ACOMPANHE OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA Atlanta Hawks x New York Knicks Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves x Denver Nugets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Suns Shai Gilgeous-Alexander Pistons Magic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO BRASIL Léo Condé destaca estratégia e valoriza vitória do Remo sobre o Bahia na Fonte Nova Técnico aponta controle das ações do adversário, força emocional do resultado e projeta sequência 22.04.26 22h56 COPA DO BRASIL O que acontece com o Remo após vitória sobre o Bahia? Confira os próximos jogos Leão Azul abre vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vitória por 3 a 1 22.04.26 21h29 JOGO DE IDA Remo vence Bahia fora de casa e abre vantagem na quinta fase da Copa do Brasil Leão azul aproveita falhas do adversário, marca três vezes em Salvador e leva vantagem para decisão em Belém 22.04.26 21h31 futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28