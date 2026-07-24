Técnico do Manchester City revela que Rodri passará por cirurgia na próxima semana Bastante valorizado após o título da Espanha na Copa do Mundo, Rodri tem sido especulado como possível reforço em outros clubes da Europa Estadão Conteúdo 24.07.26 16h17 O meio-campista Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, terá que passar por um procedimento cirúrgico. A operação será realizada para corrigir um problema nas costas do atleta. A cirurgia ocorrerá na próxima segunda-feira, 27. Nesta sexta, o técnico Enzo Maresca, apresentado como novo comandante do Manchester City, atualizou a situação do jogador. Maresca chegou ao clube inglês para ocupar a vaga deixada por Pep Guardiola. "Rodri fará uma cirurgia em um problema que tem nas costas na segunda-feira. Ele precisa de férias, ele precisa de descanso, recuperação, e então ele estará de volta aqui conosco. Todo treinador quer ter Rodri, porque ele é um jogador de topo", afirmou Maresca em coletiva nesta sexta. Bastante valorizado após o título da Espanha na Copa do Mundo, Rodri tem sido especulado como possível reforço em outros clubes da Europa, como o Real Madrid. Enzo Maresca minimizou o fato. "Primeiro de tudo, temos que dizer que, ao redor de grandes jogadores, sempre há especulações. Então, não estou preocupado com isso, é normal, também porque eles (espanhóis) venceram a Copa do Mundo. Ele é um dos melhores jogadores", elogiou. Rodri, que recuperou o melhor futebol no Mundial, após uma temporada marcada por lesões, tem contrato com o Manchester City até o ano de 2027. Ele ainda não prorrogou o vínculo com a equipe inglesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Rodri cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 futebol Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians 24.07.26 11h30 futebol Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória Jogador se lesionou em treino e desfalcou a equipe azulina diante do Corinthians 24.07.26 10h50 MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Carlos Ferreira Impotente, essa é a palavra 24.07.26 10h37 futebol Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A Treinador que destacou erros nas transições, na marcação e nas tomadas de decisão provocaram o resultado da última quinta-feira (23) 24.07.26 11h06