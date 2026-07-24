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Técnico do Manchester City revela que Rodri passará por cirurgia na próxima semana

Bastante valorizado após o título da Espanha na Copa do Mundo, Rodri tem sido especulado como possível reforço em outros clubes da Europa

Estadão Conteúdo

O meio-campista Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, terá que passar por um procedimento cirúrgico. A operação será realizada para corrigir um problema nas costas do atleta.

A cirurgia ocorrerá na próxima segunda-feira, 27. Nesta sexta, o técnico Enzo Maresca, apresentado como novo comandante do Manchester City, atualizou a situação do jogador. Maresca chegou ao clube inglês para ocupar a vaga deixada por Pep Guardiola.

"Rodri fará uma cirurgia em um problema que tem nas costas na segunda-feira. Ele precisa de férias, ele precisa de descanso, recuperação, e então ele estará de volta aqui conosco. Todo treinador quer ter Rodri, porque ele é um jogador de topo", afirmou Maresca em coletiva nesta sexta.

Bastante valorizado após o título da Espanha na Copa do Mundo, Rodri tem sido especulado como possível reforço em outros clubes da Europa, como o Real Madrid. Enzo Maresca minimizou o fato.

"Primeiro de tudo, temos que dizer que, ao redor de grandes jogadores, sempre há especulações. Então, não estou preocupado com isso, é normal, também porque eles (espanhóis) venceram a Copa do Mundo. Ele é um dos melhores jogadores", elogiou.

Rodri, que recuperou o melhor futebol no Mundial, após uma temporada marcada por lesões, tem contrato com o Manchester City até o ano de 2027. Ele ainda não prorrogou o vínculo com a equipe inglesa.

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