Spurs derrotam os Lakers e se classificam às quartas da NBA Cup; veja a tabela completa

A partida reservou uma grande apresentação de Doncic, cestinha da partida, com 31 pontos

Spurs vivem uma péssima campanha e têm um dos piores desempenhos da temporada ( Foto: Twitter/ @spurs )

Na noite desta sexta-feira (28) foram definidas as oito equipes que avançam para as quartas de final da NBA Cup, que estão agendadas para o início de dezembro. No total, onze jogos ocorreram na última noite, com destaque para o embate entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, no Frost Bank Center.

Nesse duelo, quem se saiu melhor foi o time mandante, vencendo por 99 a 96, garantindo a vaga na próxima fase do torneio, como wild card. Já a franquia de Luka Doncic e Austin Reaves foi eliminada precocemente. Ambos estavam na chave C do torneio, liderada pelo Trail Blazers, com três vitórias em quatro partidas, levando a melhor no confronto direto contra o Spurs.

A partida reservou uma grande apresentação de Doncic, cestinha da partida, com 31 pontos. O esloveno também distribuiu oito assistências e concedeu seis rebotes. Cabe ressaltar que o europeu apresentou dificuldades nas tentativas de três pontos e acertou uma de 13 tentativas.

Quem desequilibrou para o time mandante foi o norte-americano Stephon Castle, com 26 pontos, quatro rebotes e nove assistências. Foi das suas mãos que saiu a vantagem no placar restando 43 segundos no cronômetro, após acertar uma bola de três. Ele também teve auxílio do francês Victor Wembanyama, com 25 pontos, 16 rebotes e duas assistências.

OUTROS CLASSIFICADOS DA NOITE

Além dos Spurs, se classificaram na Conferência Oeste outros três times: Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies. Na Leste, os times que avançaram às quartas foram Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Boston Celtics, esse último como wild card.

Com a definição dos classificados para a fase de mata, a NBA Cup terá um campeão inédito nesta temporada. O torneio existe desde 2023 e as franquias Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e New York Knicks já levaram o troféu para suas respectivas galerias. Porém, todos esses foram eliminados na primeira fase.

As quartas de final terão mando dos times com melhor campanha e serão em jogo único. A partir das semifinais, o torneio será realizado em Las Vegas, incluindo a grande final, no dia 11 de dezembro.

VEJA CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA NBA CUP

Detroit Pistons x Boston Celtics - 05/12 - 21h30 - Little Caesars Arena Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers - 04/12 - 21h - State Farm Arena Dallas Mavericks x San Antonio Spurs - 04/12 - 23h30 - American Airlines Center Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies - 06/12 - 00h00 - Moda Center