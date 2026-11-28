Sosa, herói do tetra do Palmeiras na Libertadores, comemora título: 'Inesquecível'

Herói improvável de uma final acirrada entre brasileiros e argentinos nesta tarde, em Montevidéu, o paraguaio Ramón Sosa elegeu a vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Estudiantes como o grande jogo da sua carreira. "Foi insequecível".

"Tenho que agradecer a esta torcida, que confiou na gente até o final. Foi muito duro, trabalhamos bastante, como tinha de ser e conseguimos conquistar o nosso objetivo", disse um emocionado jogador ainda no gramado.

Em meio à alegria que tomou conta do estádio Centenário, ele lembrou da árdua trajetória que o time paulista cumpriu para conseguir se sagrar tetracampeão da Libertadores, se igualando ao rival Flamengo em conquistas continentais.

"Perdemos, empatamos, sofremos, e creio que hoje foi muito especial. Eu me dediquei muito. Desde o tempo em que eu cheguei aqui. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram muito. Temos um grupo muito especial", afirmou.