Sérgio Janikian é eleito o novo presidente do Corinthians

O Corinthians tem um novo presidente. Na noite deste sábado, em eleição realizada no Parque São Jorge, Sérgio Janikian foi eleito pelos sócios do clube social para substituir Osmar Stábile, que não concorreu à reeleição, e comandar o clube no triênio 2027-2029.

Janikian recebeu 971 votos e superou Rozallah Santoro (694 votos) e José Augusto Mendes (463 votos), que apareceram logo atrás. André Castro (227 votos) e Ilmar Schiavenato (72 votos) completaram a eleição.

Houve também 39 votos em branco e 25 nulos.

Foram 2.491 eleitores que estiveram na sede social do clube para escolher o novo gestor.

Líder da chapa 05, o novo presidente terá a companhia de Antônio Jorge Rachid Júnior, como primeiro vice, e Simone Martins dos Anjos, como segunda. O trio assume o clube no dia 4 de janeiro de 2027.

O novo presidente corintiano vai encarar um dos momentos mais delicados da história do clube.

Em campo, a ameaça de rebaixamento. Fora dele, uma dívida quase de R$ 3 bilhões e o risco de intervenção judicial, segundo pedido do Ministério Público.

Além da diretoria executiva, os associados elegeram 200 conselheiros e 50 suplentes para o mandato trienal, que terá início no dia 2 de janeiro.

Apenas sócios do clube votaram. O Fiel Torcedor, programa de sócio-torcedor do Corinthians, ficou fora mais uma vez.

Uma reforma do estatuto chegou a prever o direito ao voto para essa modalidade de associado, porém a Justiça barrou a possível mudança para o pleito deste ano.

Permitia-se o voto de associados com mais de 18 anos, admitidos no clube há pelo menos 5 anos - exceto os militantes (ou seja, atletas amadores ou competidores federados) e dependentes de qualquer categoria, como filhos e cônjuges.

Para votar também era preciso estar com a mensalidade em dia até dois meses antes das eleições. Somente os sócios votantes tiveram acesso ao Parque São Jorge neste sábado.

CHAPAS ELEITAS

Somos Associativos - 252 votos Arquibancada 85 - 230 Preto no Branco - 194 Oficial 90 - 193 Chapa fico - 187 Fiéis Escudeiros - 177 Acelera Corinthians - 150 Renovação e Transparência - 141 Suplentes