Senado da Argentina aprova lei que proíbe patrocínio de bets no esporte

São dez times dos 30 da primeira divisão que possuem casas de apostas online como patrocinadores

Depois do Brasil, por intermédio de Medida Provisória, a Argentina proibiu a publicidade de bets no esporte. A medida foi aprovada por unanimidade no Senado, com 72 votos favoráveis ao texto.

São dez times dos 30 da primeira divisão que possuem casas de apostas online como patrocinadores e serão atingidos com a nova lei.

Entre os clubes estão Boca Juniors, River Plate, Racing e Independiente, principais times do país.

O partido do presidente Javier Milei fez propostas para mudar o texto original e flexibilizar a regulamentação. Porém, todas foram rejeitadas.

O texto aprovado restringe publicidade, promoção e patrocínios de bets. Há a exigência de verificação biométrica para identificar os usuários.

As apostas agora só podem ser realizadas por cartões de débito e carteiras virtuais com saldo positivo na conta.