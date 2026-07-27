Scaloni pede desculpas por vice na Copa e dispara contra críticos: 'Gente que não nos conhece'

Treinador da Argentina admitiu que os dias seguintes à decisão foram marcados por sentimentos distintos

Uma semana após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, o técnico Lionel Scaloni se pronunciou sobre o resultado que impediu a Argentina de conquistar o bicampeonato consecutivo. Em mensagem nas redes sociais, ele lamentou não ter entregado uma nova taça aos torcedores e defendeu o trabalho da equipe.

"Só consigo dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer outra taça e proporcionar uma nova alegria que, mesmo que fosse por alguns dias, talvez os fizesse esquecer tudo de ruim da vida", escreveu Scaloni.

O treinador admitiu que os dias seguintes à decisão foram de sentimentos distintos. A frustração pela derrota dividiu espaço com a satisfação pelo caminho percorrido pela seleção, em uma semana de emoções contrastantes.

A defesa dos "guerreiros" e a resposta aos críticos

Scaloni valorizou a postura dos jogadores, chamando o elenco de "meus guerreiros". Para ele, a campanha deixou como principal legado a capacidade de resistir diante das dificuldades e seguir competindo, mesmo em circunstâncias desfavoráveis.

O técnico aproveitou para direcionar uma resposta aos críticos da seleção. Sem citar nomes, ele questionou aqueles que fizeram avaliações negativas sobre o grupo, sem conhecer a realidade vivida internamente pela equipe.

"O esforço, a vontade, o querer, o eu posso, não baixar os braços, mesmo quando tudo fica difícil, dar tudo, mesmo quando não há mais nada, e aguentar baldes de água fria de gente que não nos conhece. Continuar de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro. Esse é o verdadeiro troféu", afirmou.

Agradecimentos e o futuro de Scaloni na Argentina

A publicação de Scaloni também incluiu agradecimentos. Ele reconheceu o trabalho dos jogadores, da comissão técnica e dos funcionários da Associação do Futebol Argentino (AFA), além de destacar o apoio recebido dos torcedores durante e após a competição.

A Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha na decisão disputada em 19 de julho, em Nova Jersey. A equipe de Scaloni buscava o segundo título mundial consecutivo, após a conquista no Catar, em 2022.