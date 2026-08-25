Santos supera Palmeiras e lidera aproveitamento entre paulistas no pós-Copa Estadão Conteúdo 25.08.26 19h22 Desde a volta das equipes brasileiras da Série A do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo, considerando todas as competições oficiais disputadas no período, o Santos é o clube com o melhor aproveitamento entre os paulistas. Mesmo na parte de baixo da tabela e lutando contra o rebaixamento, o alvinegro praiano soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. O aproveitamento é de 58%. Com esses resultados, o time assumiu a quinta colocação do ranking de aproveitamento entre as equipes da primeira divisão no período pós-Mundial. O rival Palmeiras, atual líder da competição, aparece logo abaixo, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Ainda vivo em todos os torneios que disputa, o Santos conseguiu um aproveitamento de 57,58%, aproximadamente um ponto percentual acima do alviverde. O Palmeiras também continua na disputa das três competições que participa. Os times inclusive fazem um duelo entre si nas quartas de final da Copa do Brasil. SÃO PAULO APARECE ENTRE OS PIORES Enquanto o Santos tem o melhor desempenho entre os paulistas, o São Paulo vive cenário oposto. O time tricolor soma apenas uma vitória, três empates e três derrotas nas 7 partidas disputadas desde a retomada da temporada. Um revés foi para a Chapecoense, que não vencia há 207 dias no Brasileirão. Com 28,57% de aproveitamento, a equipe aparece na 18ª colocação do ranking geral, à frente apenas de Remo e Chapecoense, ambos com 25%. ATHLETICO LIDERA RANKING GERAL No panorama da Série A, o Athletico Paranaense tem o melhor aproveitamento desde a volta das equipes após a pausa para a Copa do Mundo. O time soma cinco vitórias, dois empates e um derrota em oito jogos, com 70,83% de rendimento. Cruzeiro e Atlético-MG aparecem logo atrás, com 66,67% e 62,96% de aproveitamento, respectivamente. O time alviceleste venceu seis das 10 partidas disputadas, enquanto o Atlético-MG ainda não perdeu no período e soma quatro vitórias e cinco empates. O Flamengo também aparece entre os melhores desempenhos após a retomada. Com 62,50% de aproveitamento, o rubro-negro venceu quatro dos oito jogos disputados. A equipe é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro e também segue na disputa pelo título da Libertadores. Entre os outros paulistas, o Corinthians aparece na oitava posição, com 50% de aproveitamento. O alvinegro soma quatro vitórias, três empates e três derrotas desde a volta das competições. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol ranking pós-Copa Santos Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Kukri encaminha acerto com o Paysandu até o final do Parazão; saiba detalhes Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo, com opção de compra, e terá porcentagem em possível venda futura. 27.08.26 11h34 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 FUTEBOL Remo: Torcida protesta em frente à Sede Social e chama Tonhão de 'omisso' e Condé de 'burro' Torcedores utilizaram faixas e penduraram nas grades da Sede Social na madrugada desta quarta-feira (26) 26.08.26 12h02 Carlos Ferreira Bola alta, desespero dos azulinos 26.08.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa 26.08.26 21h48 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo 26.08.26 19h45 Futebol Comparativo: em 2026, Remo tem mais pontos que equipes do Z4 em 2025 Recorte do Brasileirão aponta um cenário de esperança para os azulinos na luta contra a queda 26.08.26 18h56