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Santos critica fala do presidente do Remo sobre Neymar; rivais citam 'desrespeito' do jogador

Mais cedo, o Remo se manifestou publicamente em relação ao incidente e afirmou que a postura do camisa 10 santista foi desrespeitosa

Estadão Conteúdo

O Santos emitiu na noite desta quarta-feira, 5, uma nota repudiando as declarações de Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo, que chamou Neymar de "vagabundo" durante a confusão no Mangueirão na última terça-feira, 4, após a classificação dos paulistas para as quartas de final da Copa do Brasil. A diretoria santista também rebateu a insinuação de favorecimento da arbitragem ao time paulista.

"Críticas esportivas são legítimas, mas ataques pessoais e acusações infundadas ultrapassam os limites do respeito e da ética", comunicou a diretoria santista.

Depois do fim da partida, uma confusão tomou conta dos corredores do vestiário do Mangueirão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Neymar exaltado e trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F...-se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Além disso, o camisa 10 pula e canta "eliminado" para os rivais.

Mais cedo, o Remo se manifestou publicamente em relação ao incidente e afirmou que a postura do camisa 10 santista foi desrespeitosa. "O Clube do Remo repudia, de forma veemente essa conduta (provocações de Neymar), que extrapola os limites do fair play e da ética desportiva, e reserva-se o direito de adotar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes para apuração de eventual conduta antidesportiva, sem prejuízo de outras providências que se mostrem necessárias", diz um trecho da nota.

Os paraenses também disseram no comunicado que o comportamento de Neymar foi um "flagrante desrespeito ao clube anfitrião, à sua torcida e aos mínimos protocolos de convivência esportiva" e que o jogador teve uma "postura descontrolada e incompatível com a conduta esperada de um profissional do futebol".

Em outro trecho, o Remo criticou a atuação da arbitragem da partida contra o Santos, que foi comandada por Anderson Daronco. O clube discordou da expulsão do zagueiro Marllon após revisão no VAR e afirmou que irá formalizar representação junto à CBF para buscar providências.

Nesta quarta, Neymar voltou a provocar o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, em uma publicação no Instagram. Depois de ser chamado de "vagabundo" pelo mandatário da equipe, o camisa 10 santista postou uma foto em sua lancha com a legenda "vagabundiando".

Por causa do conflito pós-jogo, Neymar pode ser enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". A punição prevista em casos como este pode ser de uma a seis partidas.

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